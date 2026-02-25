НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53569
Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в Казахстане
Отправлено: 25.02.26 - 19:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разрешить платную тонировку передних стёкол автомобилей предложил мажилисмен Олжас Куспеков в депутатском запросе. Полученные деньги депутат предлагает использовать на ремонт дорог.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
952
Re: Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в...
Отправлено: 25.02.26 - 19:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще никакой логической линии не уловил. Ясно, что лоббирует вопрос под прикрытием обьяснений о плохих дорогах, о нехватке ресурсов и опять ссылка на Америку. Не думаю, что этим разрешением резко пополнится бюджет. Скорее всего его попросили и заинтересовали определенные фирмы. Эти мажилисмены шли бы в народ намного больше узнали о насущных проблемах.
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2157
Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в Казахстане
Отправлено: 25.02.26 - 19:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решил сынишке подарок сделать. Законным путем)
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2157
Re: Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в...
Отправлено: 25.02.26 - 19:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстане из-за плохих дорог гибнут люди

Так может на выделяемые деньги делать дороги, а не разворовывать? Вуаля, и проблема решена!
Нанимайте дорожников, у которых руки из плеч растут, поменьше откатов требуйте. И, о боже, дороги станут лучше!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8549
Re: Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в...
Отправлено: 25.02.26 - 22:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
руки из плеч растут,

Справедливости ради надо отметить что за последние 10 лет дороги стали намного лучше! Особенно если вспомнить несколько вёсен при Н.Садвакасове,тогда каждой весной реальная бомбёжка на дорогах была!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8549
Re: Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в...
Отправлено: 25.02.26 - 23:01
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается тонировки, кажется запрет на её использование мотивировался вопросами безопасности на дорогах! И сейчас встанет на перекрёстке огромный джип с затонированными задними стёклами, реально за ним ничего не видно, выглядываешь как из за угла! А может скоро ещё легализуют этих нехороших людей(редисок) которые поворотники с габаритами тонируют?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2487
Re: Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в...
Отправлено: 25.02.26 - 23:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Разрешить платную тонировку передних стёкол автомобилей предложил мажилисмен Олжас Куспеков

Источник:


Необходимо срочно проверить этого депутата на адекватность, вменяемость и дееспособность... Как можно назвать такого депутата нормальным человеком? Как можно узнать, сколько процентов безумия уже проникло в мозг этого депутата???
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8027
Re: Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в...
Отправлено: 26.02.26 - 08:30
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чтобы его пополнять – разрешить платную тонировку передних стекол
Ну это слишком, как же камеры смогут проследить застегнулся ли водитель, а если встанет авто на переезде,вдруг сердечный приступ,вдруг подростки угнали, да мало ли что,
Профайл Посетить вебсайт
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2157
Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в Казахстане
Отправлено: 26.02.26 - 08:57
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
дороги стали намного лучше!

Только почему то после реконструкции - асфальт плывет через пару месяцев, на тротуары наши без слез не посмотришь - такх волн даже не Тоболе не бывает.
Воткнуть на 4-хполосную дорогу пятую полосу и гордиться результатами - это вообще аут. Идея шикарная, но как всегда, всему виной реализация "по-кОстанайски" - сделать лишь бы лишь бы и отрапортовать наверх. И вопросы безопасности не изучены ни разу - дополнительных знаков нет в большинстве случаев - черт знает, где эта третья полоса начинается; боковой интервал - напрочь исключен из нормативов... Сузить полосу - не значит сделать ее безопаснее....
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2157
Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в Казахстане
Отправлено: 26.02.26 - 09:02
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
А чтобы его пополнять – разрешить платную тонировку передних стекол

Тогда это должно быть чем то схожим с ежемесячной подпиской - каждый месяц отстегивай и езжай себе тонированный. Иначе - просто сотрясание воздуха. При разовом (и не особо крупном платеже) бюджет не шибко пополнится. Такое должно быть на регулярной основе
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS