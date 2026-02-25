Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
Отправлено: 25.02.26 - 15:54
До дня голосования по конституционному референдуму в Казахстане – две с половиной недели. В Костанайской области 716 избирательных участков, и места волеизъявления уже обозначены информационными табличками с датой его проведения, а для членов избирательных комиссий установлены дни дежурств на участках. Читать новость
Если до события почти три недели, чем они сейчас заняты? Значит и зарплата им платится за неведомые работы. За счёт бюджета, разумеется. А зачем обклеивать так варварски? Опять же - сколько лишних денег тратится на полиграфию, клей, человеко-часы затрачиваемые на наклейку плакатов, ...а потом еще это все отклеивать же надо... Это при том, что пару дней назад аким запретил обклеивать остановки афишами))
vofkakst: А зачем обклеивать так варварски? Опять же - сколько лишних денег тратится на полиграфию, клей, человеко-часы затрачиваемые на наклейку плакатов, ...а потом еще это все отклеивать же надо...
Знаете присказку - "заставь дурака богу молиться, он лоб себе расшибёт"? На самом деле не обязательно чтобы целью было "освоиться", хотя и такой мотив возможен, достаточно просто глупости и раболепного рвения и результат будет такой же.
Просто действительно диву даешься - один щит/столб/остановка - штук 8 плакатов. Зачем? Чтобы быстрее свою стопку расклеить? Или когда на стену дома прям "голубой щит" вывешивают - на это бюджет средства выделяет?
лично мне не приятно, что такой важный закон без всемасштабного в течении года, двух, обсуждений дискурсий предложений, в конце концов осмыслений населением решили принять за такой короткий срок! Последствия приёма уже просчитаны? Если с помощью ИИ , тогда всё ясно, занавес!
А как же наша пресловутая цифровизация, у нас же сейчас всё онлайн? Я, например, не хочу никуда ходить, с удовольствием бы проголосовал против, но онлайн, а не так, что если я не приду, кто поставит вместо меня галочку ЗА. Кстати, и денег сколько можно было сэкономить, да и электронные голоса считать гораздо удобнее. Один минус — всё прозрачно, видимо, кому-то невыгодно такое голосование
maxsaf: При любом варианте можно накрутить как хочешь.
Вот допустим сделали онлайн голосование,есть сайт на ктором обозначено общее число голосующих,есть колонка за и колонка против. Я захожу голосую и тут же вижу как 1 голос отнялся от общего числа и соответственно прибавился в какую то колонку.Мне вот так более понятно. Цитата:
Эл-починно: Именно поэтому стандартно идут бюллетени из бумаги признанные всем миром. Особенно в таких тонких вопросах, как конституция. Бумага пусть и всё стерпит, но можно пересчитать..
Вы никогда не увидите кто их будет пересчитывать,а счетоводы напищут нужные цифры в отчёты вот и всё.
Добринцофф: Вот допустим сделали онлайн голосование,есть сайт на ктором обозначено общее число голосующих,есть колонка за и колонка против. Я захожу голосую и тут же вижу как 1 голос отнялся от общего числа и соответственно прибавился в какую то колонку.Мне вот так более понятно.
Так можно, если голосующих 100 человек, а если миллионы, то там цифры будут так быстро меняться, что их не будет видно. Да и в реалтайме такую статистику никто отображать не будет. Опять же, ну увидели вы, что ещё миллион человек проголосовали ЗА, как вы узнаете, что это живые люди?
Меня не убедили, что этот референдум как то повлияет на мою жизнь и что он мне жизненно необходим! На сегодняшний Конституция не является на мой взгляд Основным Законом, по которму равняются остальные Законы. Изменения в Конституции больше напоминают формальный повод для дальнейшего закручивания гаек против дальнейшей либерализации общества.Возможно бОльшей части нашего населения это по душе,но не мне! Но и выступать против я не собираюсь ибо бессмысленно, а я не такой идейный революционер,как допустим народовольцы или декабристы, поэтому я просто не пойду. Есть такой анекдот:" Папа а нас в какую тюрьму везут? Не знаю, я политикой не занимаюсь."
