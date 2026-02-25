Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении построить сахарный завод в Рудном
Отправлено: 25.02.26 - 17:11
Под строительство сахарного завода выделили участок площадью около 100 га - на границе Рудного и района Беимбета Майлина. Началась разработка проектно-сметной документации. Стоимость проекта - в пределах $300 млн. Планируется, что строительство завершат в 2028 году, а в 2029-м запустят производство. Читать новость
Эммм...это теперь получается на вопрос "что у вас в городе производят?" я буду отвечать "железную руду и ...пардон...сахар"? Не знаю, построили бы что-нибудь приборо- или станкостроительное...какой нафиг сахар???
Для выращивания свеклы в промышленных масштабах нужен климат помягче, повлажнее чем здесь, у нас. Опять распил бюджетных средств на очередной фонтанарий? Цементный завод в Рудном построили, по производству экспериментальных окатышей, литейный- тоже, даешь сахарный!!!
Стоимость проекта - в пределах $300 млн. Какая-то заоблачная цена этому проекту,такое впечатление кто бы что не предложил,наши чиновники на ура готовы всё одобрить,даже не торгуясь, ну да были бы свои деньги, десять раз подумали
В советские времена под строящиеся заводы ПТУ заблаговременно набирали группы уч-ся , чтобы на момент пуска предприятия рабочие всех необходимых специальностей были подготовлены. Система " Трудовые резервы". А сейчас как будет?Своих будут обеспечивать рабочими местами или с юга народ подтянут ?
Так всё таки, за чей счёт будет строительство? А то большинство комментаторов решило, что за государственный счёт, но если присутствует слово "инвесторы" значит финансы будут не государственные? Правильно я понимаю? 300 миллионов долларов сумма очень серьёзная, дороже многих объектов областной индустриальной зоны, что возле Костаная!
