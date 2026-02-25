Re: Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в...

Отправлено: - 23:01

Что касается тонировки, кажется запрет на её использование мотивировался вопросами безопасности на дорогах! И сейчас встанет на перекрёстке огромный джип с затонированными задними стёклами, реально за ним ничего не видно, выглядываешь как из за угла! А может скоро ещё легализуют этих нехороших людей(редисок) которые поворотники с габаритами тонируют?