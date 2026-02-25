НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
25.02.26 - 15:54
До дня голосования по конституционному референдуму в Казахстане – две с половиной недели. В Костанайской области 716 избирательных участков, и места волеизъявления уже обозначены информационными табличками с датой его проведения, а для членов избирательных комиссий установлены дни дежурств на участках.
Читать новость

v
vofkakst
Re: Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к...
25.02.26 - 15:54
#1
Цитата:
Добрый день, к сожалению два дня заняты все

Если до события почти три недели, чем они сейчас заняты? Значит и зарплата им платится за неведомые работы. За счёт бюджета, разумеется.
А зачем обклеивать так варварски? Опять же - сколько лишних денег тратится на полиграфию, клей, человеко-часы затрачиваемые на наклейку плакатов, ...а потом еще это все отклеивать же надо...
Это при том, что пару дней назад аким запретил обклеивать остановки афишами))

Получается лишь бы освоиться..
К
Карачун
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
25.02.26 - 16:22
#2
Цитата:
vofkakst:
А зачем обклеивать так варварски? Опять же - сколько лишних денег тратится на полиграфию, клей, человеко-часы затрачиваемые на наклейку плакатов, ...а потом еще это все отклеивать же надо...

Знаете присказку - "заставь дурака богу молиться, он лоб себе расшибёт"?
На самом деле не обязательно чтобы целью было "освоиться", хотя и такой мотив возможен, достаточно просто глупости и раболепного рвения и результат будет такой же.
v
vofkakst
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
25.02.26 - 16:34
#3
Просто действительно диву даешься - один щит/столб/остановка - штук 8 плакатов. Зачем? Чтобы быстрее свою стопку расклеить? Или когда на стену дома прям "голубой щит" вывешивают - на это бюджет средства выделяет?

сайлау курманов
сайлау курманов
Re: Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к...
25.02.26 - 17:24
#4
Никак не пойму,что за срочность и необходимость быстрей принять новую конституцию,по старой мне живётся терпимо,
Z
ZanoZOV
Re: Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к...
25.02.26 - 18:44
#5
лично мне не приятно, что такой важный закон без всемасштабного в течении года, двух, обсуждений дискурсий предложений, в конце концов осмыслений населением решили принять за такой короткий срок! Последствия приёма уже просчитаны? Если с помощью ИИ , тогда всё ясно, занавес!
Добринцофф
Добринцофф
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
25.02.26 - 19:36
#6
Цитата:
Любой житель региона может получить информацию о том, куда идти голосовать, тремя способами:

Источник:

Сделайте онлайн голосование

Добринцофф
Добринцофф
Re: Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к...
25.02.26 - 19:38
#7
А как же наша пресловутая цифровизация, у нас же сейчас всё онлайн? Я, например, не хочу никуда ходить, с удовольствием бы проголосовал против, но онлайн, а не так, что если я не приду, кто поставит вместо меня галочку ЗА. Кстати, и денег сколько можно было сэкономить, да и электронные голоса считать гораздо удобнее. Один минус — всё прозрачно, видимо, кому-то невыгодно такое голосование
maxsaf
maxsaf
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
25.02.26 - 21:17
#8
Цитата:
Добринцофф:
Один минус — всё прозрачно

При любом варианте можно накрутить как хочешь.
Эл-починно
Эл-починно
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
25.02.26 - 21:26
#9
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
maxsaf:

Именно поэтому стандартно идут бюллетени из бумаги признанные всем миром. Особенно в таких тонких вопросах, как конституция. Бумага пусть и всё стерпит, но можно пересчитать...
v
vofkakst
Re: Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к...
25.02.26 - 22:45
#10
Цитата:
Эл-починно:
но можно пересчитать...

Пока не посчитают "правильно")))
v
vofkakst
Re: Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к...
25.02.26 - 22:46
#11
Лучше бы все эти бабки влупили в противопаводковые мероприятия укрепления. Ахтунг просто.
Добринцофф
Добринцофф
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
25.02.26 - 22:55
#12
Цитата:
maxsaf:
При любом варианте можно накрутить как хочешь.

Вот допустим сделали онлайн голосование,есть сайт на ктором обозначено общее число голосующих,есть колонка за и колонка против.
Я захожу голосую и тут же вижу как 1 голос отнялся от общего числа и соответственно прибавился в какую то колонку.Мне вот так более понятно.
Цитата:
Эл-починно:
Именно поэтому стандартно идут бюллетени из бумаги признанные всем миром. Особенно в таких тонких вопросах, как конституция. Бумага пусть и всё стерпит, но можно пересчитать..

Вы никогда не увидите кто их будет пересчитывать,а счетоводы напищут нужные цифры в отчёты вот и всё.
maxsaf
maxsaf
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
25.02.26 - 23:03
#13
Цитата:
Добринцофф:
Вот допустим сделали онлайн голосование,есть сайт на ктором обозначено общее число голосующих,есть колонка за и колонка против. Я захожу голосую и тут же вижу как 1 голос отнялся от общего числа и соответственно прибавился в какую то колонку.Мне вот так более понятно.

Так можно, если голосующих 100 человек, а если миллионы, то там цифры будут так быстро меняться, что их не будет видно. Да и в реалтайме такую статистику никто отображать не будет. Опять же, ну увидели вы, что ещё миллион человек проголосовали ЗА, как вы узнаете, что это живые люди?

s
saba
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
25.02.26 - 23:17
#14
Меня не убедили, что этот референдум как то повлияет на мою жизнь и что он мне жизненно необходим! На сегодняшний Конституция не является на мой взгляд Основным Законом, по которму равняются остальные Законы. Изменения в Конституции больше напоминают формальный повод для дальнейшего закручивания гаек против дальнейшей либерализации общества.Возможно бОльшей части нашего населения это по душе,но не мне! Но и выступать против я не собираюсь ибо бессмысленно, а я не такой идейный революционер,как допустим народовольцы или декабристы, поэтому я просто не пойду.
Есть такой анекдот:" Папа а нас в какую тюрьму везут? Не знаю, я политикой не занимаюсь."

