Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...

Отправлено: - 22:47

Так всё таки, за чей счёт будет строительство? А то большинство комментаторов решило, что за государственный счёт, но если присутствует слово "инвесторы" значит финансы будут не государственные? Правильно я понимаю? 300 миллионов долларов сумма очень серьёзная, дороже многих объектов областной индустриальной зоны, что возле Костаная!