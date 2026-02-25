НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53568
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
Отправлено: 25.02.26 - 15:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До дня голосования по конституционному референдуму в Казахстане – две с половиной недели. В Костанайской области 716 избирательных участков, и места волеизъявления уже обозначены информационными табличками с датой его проведения, а для членов избирательных комиссий установлены дни дежурств на участках.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2151
Re: Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к...
Отправлено: 25.02.26 - 15:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый день, к сожалению два дня заняты все

Если до события почти три недели, чем они сейчас заняты? Значит и зарплата им платится за неведомые работы. За счёт бюджета, разумеется.
А зачем обклеивать так варварски? Опять же - сколько лишних денег тратится на полиграфию, клей, человеко-часы затрачиваемые на наклейку плакатов, ...а потом еще это все отклеивать же надо...
Это при том, что пару дней назад аким запретил обклеивать остановки афишами))

Получается лишь бы освоиться..
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2108
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
Отправлено: 25.02.26 - 16:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
А зачем обклеивать так варварски? Опять же - сколько лишних денег тратится на полиграфию, клей, человеко-часы затрачиваемые на наклейку плакатов, ...а потом еще это все отклеивать же надо...

Знаете присказку - "заставь дурака богу молиться, он лоб себе расшибёт"?
На самом деле не обязательно чтобы целью было "освоиться", хотя и такой мотив возможен, достаточно просто глупости и раболепного рвения и результат будет такой же.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2151
Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к референдуму
Отправлено: 25.02.26 - 16:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто действительно диву даешься - один щит/столб/остановка - штук 8 плакатов. Зачем? Чтобы быстрее свою стопку расклеить? Или когда на стену дома прям "голубой щит" вывешивают - на это бюджет средства выделяет?

[Исправлено: vofkakst, 25.02.2026 - 16:39]

[Исправлено: vofkakst, 25.02.2026 - 16:40]
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8026
Re: Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к...
Отправлено: 25.02.26 - 17:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никак не пойму,что за срочность и необходимость быстрей принять новую конституцию,по старой мне живётся терпимо,
Профайл Посетить вебсайт
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
329
Re: Легкоусваиваемое волеизъявление: Костанай готовится к...
Отправлено: 25.02.26 - 18:44
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лично мне не приятно, что такой важный закон без всемасштабного в течении года, двух, обсуждений дискурсий предложений, в конце концов осмыслений населением решили принять за такой короткий срок! Последствия приёма уже просчитаны? Если с помощью ИИ , тогда всё ясно, занавес!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS