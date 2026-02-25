Отправлено: - 16:22

vofkakst:

А зачем обклеивать так варварски? Опять же - сколько лишних денег тратится на полиграфию, клей, человеко-часы затрачиваемые на наклейку плакатов, ...а потом еще это все отклеивать же надо...

Цитата:Знаете присказку - "заставь дурака богу молиться, он лоб себе расшибёт"?На самом деле не обязательно чтобы целью было "освоиться", хотя и такой мотив возможен, достаточно просто глупости и раболепного рвения и результат будет такой же.