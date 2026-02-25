НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Инвестиции США в Казахстан пострадали из-за атаки на КТК - Киеву объявлен демарш
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53568
Инвестиции США в Казахстан пострадали из-за атаки на КТК - Киеву объявлен демарш
Отправлено: 25.02.26 - 11:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Администрация президента США Дональда Трампа уведомила правительство Украины о том, что удары по российскому нефтеперерабатывающему объекту на Черном море в конце прошлого года оказали влияние на американские инвестиции в Казахстан.
Читать новость

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29642
Re: Инвестиции США в Казахстан пострадали из-за атаки на КТК -...
Отправлено: 25.02.26 - 11:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стефанишина подчеркнула, что в послании Госдепартамента отмечалось, что в настоящее время США не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

Во как. Нет худа без добра :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46912
Re: Инвестиции США в Казахстан пострадали из-за атаки на КТК -...
Отправлено: 25.02.26 - 12:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо наш старший брат Америка делит Украину с просто братом и союзником Россией.
В Казахстане патриоты гордятся этим, что Украина скоро сдаст свои позиции.
Думаю это правильно
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS