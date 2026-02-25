НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53565
Новые телефоны казахстанцев превращаются в "кирпичи": оператор сделал заявление
Отправлено: 25.02.26 - 10:42
В соцсетях обсуждают проблемы с регистрацией смартфонов. Казахстанцы жалуются, что купленные за рубежом или с рук телефоны превращаются в "кирпичи". Система не принимает IMEI-коды, а на рынке уже вовсю суетятся посредники, предлагающие решить проблему за "скромные" 30–50 тысяч тенге.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
510
Re: Новые телефоны казахстанцев превращаются в "кирпичи":...
Отправлено: 25.02.26 - 10:42
#1
Ага, пусть п..ят кому-то другим: на Озоне заказали даже не смартфон- обыкновенную звонилку китайскую (отгрузка сотки тоже была с Китая), для пенсионера, при регистрации через ЕГов отказ пришел- ну нету у них данных ИМЕЙ кодов, хотя формы, которые там на сайте были указаны были полностью заполнены, с указанием трек-номера посылки, изготовителя.. Вообще эта контора, которая этим занимается- болото- ни дописаться, ни дозвониться нормально нельзя. в ответ, как будто робот рассылает однотипные ответы. Это СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННАЯ кормушка для крупняков-импортеров, частники, причем честные покупатели в пролете. Разница между ценой Китая с доставкой (и это розница) и местных крупняков обычно от 40% до 100% в цене. Вот они на этом и зарабатывают
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
510
Re: Новые телефоны казахстанцев превращаются в "кирпичи":...
Отправлено: 25.02.26 - 11:36
#2
Не жили богато- не зачем и начинать((((
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3961
Новые телефоны казахстанцев превращаются в "кирпичи": оператор сделал заявление
Отправлено: 25.02.26 - 11:44
#3
Летом купила в Китае смартфон. Цена в Китае, в переводе на наши деньги, примерно 220 тысяч тенге. На Каспи такой стоит 360-380 тысяч. По приезду в течении месяца успешно зарегала его. После отправки формы, через два дня успешно прошла регистрация.

[Исправлено: юля елиссева, 25.02.2026 - 12:57]
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
510
Новые телефоны казахстанцев превращаются в "кирпичи": оператор сделал заявление
Отправлено: 25.02.26 - 11:46
#4
Это просто повезло, реально. Не я один с такими проблемами столкнулся- куча знакомых, причем именно со смартфонами
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3961
Новые телефоны казахстанцев превращаются в "кирпичи": оператор сделал заявление
Отправлено: 25.02.26 - 12:05
#5
Цитата:
Михаил:
Это просто повезло, реально.

да всё просто там. Надо было лишь забить марку, модель, серийный номер аппарата, имей, свои ФИО, ИИН, а также справку о пересечении границы скачанную с сайта погранцов. Всё!
