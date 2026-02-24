НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» - Как налоговые изъятия оставили без денег бюджет Рудного
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53565
«29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» - Как налоговые изъятия оставили без денег бюджет Рудного
Отправлено: 24.02.26 - 22:09
- То есть средств на какие-либо работы, включая подготовку к отопительному сезону, ремонт автомобильных дорог, ремонт инфраструктуры, фасадов домов и сетей освещения – не предусмотрено в бюджете этого года, - сказал Ионенко. – Все заявки, поданные в областные управления на сумму порядка 13 млрд тенге, пока, к сожалению, не рассмотрены.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8543
Re: «29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» -...
Отправлено: 24.02.26 - 22:09
#1
Ничего себе! Бунт на корабле?
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8024
Re: «29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» -...
Отправлено: 25.02.26 - 07:54
#2
Зато на референдум нашлись средства,хотя в нем сильной необходимости нет, но вот так решило руководство страны,будем сидеть без дорог
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
510
Re: «29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» -...
Отправлено: 25.02.26 - 08:27
#3
Дойную корову бюджета Костанайской области оставили без кормов? Лихое начало года((((((((
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2106
«29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» - Как налоговые изъятия оставили без денег бюджет Рудного
Отправлено: 25.02.26 - 08:41
#4
Та ну и че бы я так расстраивался? Нет денег да и хрен с ними. Подумаешь, дороги не поремонтируются, все равно от этого толку нет, как жкх контролирует качество выполнения работ так что в мусорку те деньги выкинуть что "как бы" отремонтировать результат одинаковый будет. Заодно, глядишь и денег на соль следующей зимой не будет, дороги посыпать этим дерьмом не будете, опять же дороги целее будут. А освещение...мы херову тучу лет без него жили и как-то справлялись. К зиме подготовимся, буржуек себе наварим, че вы в самом деле!?
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2148
«29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» - Как налоговые изъятия оставили без денег бюджет Рудного
Отправлено: 25.02.26 - 08:51
#5
Цитата:
Карачун:
че вы в самом деле!?

А ведь за сарказмом скрывается реальное положение вещей))))
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18435
Re: «29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» -...
Отправлено: 25.02.26 - 09:18
#6
первый раз на моей памяти региональный аким публично возмущается что ему бюджет на год маленький нарезали и по сути город остался сам по себе...........
а кто нарезал? кто этот не любитель рудного и кое каких выходцев с рудного? кто в ответе за областную экономику?
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
624
Re: «29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» -...
Отправлено: 25.02.26 - 10:04
#7
Зачем им деньги? Откуда им взяться, если миллиардами распределяют на вибраторы, кровати и потом антикор разгребает результаты деятельности областных деятелей? Да и районы чем лучше? Одних цветов никому не нужных лепят на внушительные суммы и потом с гордостью отчитываются посадили цветы, поклали именно "поклали" асфальт и так далее
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2106
«29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» - Как налоговые изъятия оставили без денег бюджет Рудного
Отправлено: 25.02.26 - 10:47
#8
Цитата:
ОГПУ:
Одних цветов никому не нужных лепят на внушительные суммы

Согласен. Однолетники это вообще дичь, куча геморроя и затрат. Круглогодичное мытарство: рассада-посадка-уборка. Натыкал кустарника и многолетников и знай себе только подстригай их вовремя. Раз в 5-10 лет заменил и всего делов.
