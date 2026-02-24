«29,7 млн тенге – это все, на что мы можем рассчитывать» - Как налоговые изъятия оставили без денег бюджет Рудного

Отправлено: - 08:41

Та ну и че бы я так расстраивался? Нет денег да и хрен с ними. Подумаешь, дороги не поремонтируются, все равно от этого толку нет, как жкх контролирует качество выполнения работ так что в мусорку те деньги выкинуть что "как бы" отремонтировать результат одинаковый будет. Заодно, глядишь и денег на соль следующей зимой не будет, дороги посыпать этим дерьмом не будете, опять же дороги целее будут. А освещение...мы херову тучу лет без него жили и как-то справлялись. К зиме подготовимся, буржуек себе наварим, че вы в самом деле!?