Re: Новые телефоны казахстанцев превращаются в “кирпичи“:...

Отправлено: - 10:42

Ага, пусть п..ят кому-то другим: на Озоне заказали даже не смартфон- обыкновенную звонилку китайскую (отгрузка сотки тоже была с Китая), для пенсионера, при регистрации через ЕГов отказ пришел- ну нету у них данных ИМЕЙ кодов, хотя формы, которые там на сайте были указаны были полностью заполнены, с указанием трек-номера посылки, изготовителя.. Вообще эта контора, которая этим занимается- болото- ни дописаться, ни дозвониться нормально нельзя. в ответ, как будто робот рассылает однотипные ответы. Это СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННАЯ кормушка для крупняков-импортеров, частники, причем честные покупатели в пролете. Разница между ценой Китая с доставкой (и это розница) и местных крупняков обычно от 40% до 100% в цене. Вот они на этом и зарабатывают