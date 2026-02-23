НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 683 из 684«1...681682683684»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.26 - 11:54
#10231
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
iPhone телефон такой заграничный

Я не разбираюсь в блокировщиках, у меня телефон просто звонилка и соцсети
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.26 - 12:03
#10232
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра 4 года нашей Священой СВО, и мы должны с радостью смотреть в будущее, предлагаю 23 февраля перенести на 24е!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.26 - 12:19
#10233
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, прошвырнулся оңға, солға, то есть на лево и на право в тырнете, и никакого праздника в России , создается ощущение, зетники не отмечают?
Завтра что ли будет праздник , перенесли что ли?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4425
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.26 - 12:32
#10234
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
С праздником силы СВО, которая особенно впечатляет в презентациях и на плакатах и в КупЯнске! Я как представитель русского мира горд за этот наш праздник!!


Не пыжся - не обоср-шь!
День Советской Армии - святое для служивших в ней!
Мелкотравчатых завистников они презирают!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.26 - 13:26
#10235
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Цитата:
День Советской Армии - святое для служивших в ней!

Советской армии?
Чем он прекрасен?
Тем, что отслужившие и клявшиеся Советскому Союзу в верности и спасении его, внезапно предали его и когда нужна была защита СССР, никто из них не пошел и не спас от горстки сепаратистов, разграбивших и уничтоживших СССР?
Этим прекрасен этот день советских понтов?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.26 - 13:37
#10236
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда, чтобы не развалить СССР, сколько боеспособных было, отслуживших и поклявшихся защищать СССР?
Миллионов 20?
А сколько там на митинге, неужели до 500 тысяч не дошло?
И где вот эта отслужившая гопота была, которая поклялась защищать СССР?
Ну поехали бы туда хотя бы три лимона, на помощь к 40ка тысячам военных, которые защищали СССР, да они бы там всех сепаратистов просто шапками бы закидали.,
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.26 - 19:05
#10237
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров: Вот честно - ничего не понимаю из того, что вы пишете.
Марик, завязывай с алкоголем. Он вызывает необратимые последствия :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4951
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.26 - 22:40
#10238
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда только столько злости у некоторых? Уже никто и не "пинает" чучело не служившее. А нет всё равно нужно охаять, что другим дорого?! Даже там, где его это совсем не касается.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.26 - 11:42
#10239
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Откуда только столько злости у некоторых?

"А че я, за че меня??" Да?
Вы ж когда то считали возможным для себя пинать "чучело" не служившее, считали что вправе это делать? Ну так наслаждайтесь! "Ау!" вернулось эхом.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.26 - 13:10
#10240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Қалайсыңдар, зет-патриот батырлар бүгін?

Для тех кто не знает , Как дела сегодня, герои зет-патриоты?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.26 - 18:22
#10241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: И что я увидел?
Иронию? ваши "собеседники" разглагольствуют о прелестях оральных ласк в отношении сопредельной страны совершенно не "вкуривая" что уже здесь и сейчас сами превратились в ту же самую "рашку"?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.26 - 19:03
#10242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

Цитата:
Иронию? ваши "собеседники" разглагольствуют о прелестях оральных ласк в отношении сопредельной страны совершенно не "вкуривая" что уже здесь и сейчас сами превратились в ту же самую "рашку"

Хм
Ты увидел в моих собеседниках иронию?
Там все на полном серьезе и по взрослому и они каждый угрожают мне в личку и хотят приехать ко мне в Костанай на разборы.
Только пока что трусят как последние идиоты..
А сколько там «канадцев» стукачей голощекинцев, которые меня по 174й хотят закрыть, великое множество..
И Владельцы Мета меня проверяли на предмет того, что я кто то там, думаю при участии КНБ, так что там не так как тут, среди детишек товарища Тимура, который когда надо тебя поправит, когда ты пожалуешься, пожалеет
Там каждый сам по себе.,
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.26 - 21:08
#10243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы тем не менее изучаем казахский

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.26 - 21:59
#10244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А мы тем не менее изучаем казахский

В где твой молоток для самозащиты? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.26 - 22:37
#10245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как представитель русского мира , заявляю, что все идет по плану уже пятый год!!!
Профайл
Страница 683 из 684«1...681682683684»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS