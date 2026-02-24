Отправлено: - 22:09

- То есть средств на какие-либо работы, включая подготовку к отопительному сезону, ремонт автомобильных дорог, ремонт инфраструктуры, фасадов домов и сетей освещения – не предусмотрено в бюджете этого года, - сказал Ионенко. – Все заявки, поданные в областные управления на сумму порядка 13 млрд тенге, пока, к сожалению, не рассмотрены.