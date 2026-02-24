Re: Почему фермерам выгодно продавать мясо за границу? Министр...

Отправлено: - 22:06

Это образец нынешнего чиновника! Сверхинтеллект+ясный, логичный язык , понятный любому! Каким образом Полиграф поняла, что в среднем получается и как от этого зависит розничная цена для меня загадка!

Я бы совершенно не логично и без всякого блеска ума в глазах, сказал бы что себестоимость мяса на сегодня 1700 тенге и раскрыл бы из чего складывается розничная цена. Но не бывать мне министром, не могу этакую вот загогулину придумать!

Кстати какая то международная организация сравнила среднюю стоимость мяса по странам мира, Казахстан оказался впереди нескольких даже европейских стран например Румынии и Словении, министр говорил как то что в Африке мясо дороже. однако это оказалось не так!