Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.26 - 11:54
Цитата:
Цитата:
Я не разбираюсь в блокировщиках, у меня телефон просто звонилка и соцсети
Добринцофф:
Цитата:
iPhone телефон такой заграничный
Я не разбираюсь в блокировщиках, у меня телефон просто звонилка и соцсети
Отправлено: 23.02.26 - 12:03
Завтра 4 года нашей Священой СВО, и мы должны с радостью смотреть в будущее, предлагаю 23 февраля перенести на 24е!
Отправлено: 23.02.26 - 12:19
Блин, прошвырнулся оңға, солға, то есть на лево и на право в тырнете, и никакого праздника в России , создается ощущение, зетники не отмечают?
Завтра что ли будет праздник , перенесли что ли?
Отправлено: 23.02.26 - 12:32
Цитата:
Не пыжся - не обоср-шь!
День Советской Армии - святое для служивших в ней!
Мелкотравчатых завистников они презирают!
111:
С праздником силы СВО, которая особенно впечатляет в презентациях и на плакатах и в КупЯнске! Я как представитель русского мира горд за этот наш праздник!!
Не пыжся - не обоср-шь!
День Советской Армии - святое для служивших в ней!
Мелкотравчатых завистников они презирают!
Отправлено: 23.02.26 - 13:26
Цитата:
Цитата:
Советской армии?
Чем он прекрасен?
Тем, что отслужившие и клявшиеся Советскому Союзу в верности и спасении его, внезапно предали его и когда нужна была защита СССР, никто из них не пошел и не спас от горстки сепаратистов, разграбивших и уничтоживших СССР?
Этим прекрасен этот день советских понтов?
таноми52:
Цитата:
День Советской Армии - святое для служивших в ней!
Советской армии?
Чем он прекрасен?
Тем, что отслужившие и клявшиеся Советскому Союзу в верности и спасении его, внезапно предали его и когда нужна была защита СССР, никто из них не пошел и не спас от горстки сепаратистов, разграбивших и уничтоживших СССР?
Этим прекрасен этот день советских понтов?
Отправлено: 23.02.26 - 13:37
Тогда, чтобы не развалить СССР, сколько боеспособных было, отслуживших и поклявшихся защищать СССР?
Миллионов 20?
А сколько там на митинге, неужели до 500 тысяч не дошло?
И где вот эта отслужившая гопота была, которая поклялась защищать СССР?
Ну поехали бы туда хотя бы три лимона, на помощь к 40ка тысячам военных, которые защищали СССР, да они бы там всех сепаратистов просто шапками бы закидали.,
Отправлено: 23.02.26 - 19:05
Цитата:
Тимур Гафуров: Вот честно - ничего не понимаю из того, что вы пишете.Марик, завязывай с алкоголем. Он вызывает необратимые последствия
Отправлено: 23.02.26 - 22:40
Откуда только столько злости у некоторых? Уже никто и не "пинает" чучело не служившее. А нет всё равно нужно охаять, что другим дорого?! Даже там, где его это совсем не касается.
К
Отправлено: 24.02.26 - 11:42
Цитата:
"А че я, за че меня??" Да?
Вы ж когда то считали возможным для себя пинать "чучело" не служившее, считали что вправе это делать? Ну так наслаждайтесь! "Ау!" вернулось эхом.
Эл-починно:
Откуда только столько злости у некоторых?
Откуда только столько злости у некоторых?
"А че я, за че меня??" Да?
Вы ж когда то считали возможным для себя пинать "чучело" не служившее, считали что вправе это делать? Ну так наслаждайтесь! "Ау!" вернулось эхом.
Отправлено: 24.02.26 - 13:10
Қалайсыңдар, зет-патриот батырлар бүгін?
Для тех кто не знает , Как дела сегодня, герои зет-патриоты?
К
Отправлено: 24.02.26 - 18:22
Цитата:
111: И что я увидел?Иронию? ваши "собеседники" разглагольствуют о прелестях оральных ласк в отношении сопредельной страны совершенно не "вкуривая" что уже здесь и сейчас сами превратились в ту же самую "рашку"?
Отправлено: 24.02.26 - 19:03
Цитата:
Цitata:
Хм
Ты увидел в моих собеседниках иронию?
Там все на полном серьезе и по взрослому и они каждый угрожают мне в личку и хотят приехать ко мне в Костанай на разборы.
Только пока что трусят как последние идиоты..
А сколько там «канадцев» стукачей голощекинцев, которые меня по 174й хотят закрыть, великое множество..
И Владельцы Мета меня проверяли на предмет того, что я кто то там, думаю при участии КНБ, так что там не так как тут, среди детишек товарища Тимура, который когда надо тебя поправит, когда ты пожалуешься, пожалеет
Там каждый сам по себе.,
Карачун:
Цитата:
Иронию? ваши "собеседники" разглагольствуют о прелестях оральных ласк в отношении сопредельной страны совершенно не "вкуривая" что уже здесь и сейчас сами превратились в ту же самую "рашку"
Хм
Ты увидел в моих собеседниках иронию?
Там все на полном серьезе и по взрослому и они каждый угрожают мне в личку и хотят приехать ко мне в Костанай на разборы.
Только пока что трусят как последние идиоты..
А сколько там «канадцев» стукачей голощекинцев, которые меня по 174й хотят закрыть, великое множество..
И Владельцы Мета меня проверяли на предмет того, что я кто то там, думаю при участии КНБ, так что там не так как тут, среди детишек товарища Тимура, который когда надо тебя поправит, когда ты пожалуешься, пожалеет
Там каждый сам по себе.,
Отправлено: 24.02.26 - 21:08
Отправлено: 24.02.26 - 21:59
Цитата:
В где твой молоток для самозащиты?
111:
А мы тем не менее изучаем казахский
А мы тем не менее изучаем казахский
В где твой молоток для самозащиты?
