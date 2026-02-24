НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Больная тема: ситуация по кори усложнилась в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53563
Больная тема: ситуация по кори усложнилась в Костанайской области
24.02.26 - 19:12
С начала этого года в регионе зарегистрировали 153 случая заболевания корью, а показатель заболеваемости составил 18,5 на 100 тысяч. Это притом что за весь прошлый год болезнь проявлялась у нас лишь 52 раза.
Читать новость

р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
950
Re: Больная тема: ситуация по кори усложнилась в Костанайской...
24.02.26 - 19:12
#1
надо ликвидировать все биолаборатории особенно американские. и будет порядок
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2485
Re: Больная тема: ситуация по кори усложнилась в Костанайской...
24.02.26 - 21:50
#2
Цитата:
рихард:
надо ликвидировать все биолаборатории особенно американские. и будет порядок

Лучше купи себе кастрюлю, что бы американские лаборатории во сне не снились!
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29637
Больная тема: ситуация по кори усложнилась в Костанайской области
24.02.26 - 21:57
#3
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Лучше купи себе кастрюлю, что бы американские лаборатории во сне не снились!

Пытаетесь продвигать украинский сценарий в Казахстане? :lol:
