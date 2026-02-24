Отправлено: - 19:12

С начала этого года в регионе зарегистрировали 153 случая заболевания корью, а показатель заболеваемости составил 18,5 на 100 тысяч. Это притом что за весь прошлый год болезнь проявлялась у нас лишь 52 раза.