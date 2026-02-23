Отправлено: - 19:03

Карачун:



Иронию? ваши "собеседники" разглагольствуют о прелестях оральных ласк в отношении сопредельной страны совершенно не "вкуривая" что уже здесь и сейчас сами превратились в ту же самую "рашку"

Цитата:Цитата:ХмТы увидел в моих собеседниках иронию?Там все на полном серьезе и по взрослому и они каждый угрожают мне в личку и хотят приехать ко мне в Костанай на разборы.Только пока что трусят как последние идиоты..А сколько там «канадцев» стукачей голощекинцев, которые меня по 174й хотят закрыть, великое множество..И Владельцы Мета меня проверяли на предмет того, что я кто то там, думаю при участии КНБ, так что там не так как тут, среди детишек товарища Тимура, который когда надо тебя поправит, когда ты пожалуешься, пожалеетТам каждый сам по себе.,