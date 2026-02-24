НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Как будет выглядеть бюллетень на референдуме по новой Конституции, показали в ЦИК
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53561
Как будет выглядеть бюллетень на референдуме по новой Конституции, показали в ЦИК
Отправлено: 24.02.26 - 09:20
В Центральной избирательной комиссии показали, как будет выглядеть бюллетень для голосования на референдуме по новой Конституции. ЦИК уже подготовил проект формы и текста бюллетеня на государственном и русском языках.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2147
Как будет выглядеть бюллетень на референдуме по новой Конституции, показали в ЦИК
Отправлено: 24.02.26 - 09:20
#1
Сколько денег на ветер. 12 с половиной миллионов бумажек. Ужас. Почему такие решения должны приниматься так скомканно? В середине февраля решили - в середине марта уже голосование. Для досконального изучения ВСЕХ изменений думаю месяца не хватит. Значит "принятое" решение будет поспешным.


P.s. это - не критика, это удивление.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46902
Re: Как будет выглядеть бюллетень на референдуме по новой...
Отправлено: 24.02.26 - 09:34
#2
Хех..
За обсуждение Конституции по слухам интернетауже посадили первого человека, не знаю, сколько лет дали, может пожизненно..
Тоже наверно обсуждал тең..
Так что молчим, голощекинцы не дремлют..
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29635
Как будет выглядеть бюллетень на референдуме по новой Конституции, показали в ЦИК
Отправлено: 24.02.26 - 10:13
#3
Цитата:
111:
Так что молчим

Ходи и бойся теперь :lol:
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8023
Как будет выглядеть бюллетень на референдуме по новой Конституции, показали в ЦИК
Отправлено: 24.02.26 - 10:41
#4
На тиктоке комментаторы в один голос утверждают о поспешном решении устроить референдум, о причинах такой спешки и последствиях всего этого. Если вкратце, разумеется такой срочности и необходимости вцелом что-то менять как таковой нет.

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46902
Как будет выглядеть бюллетень на референдуме по новой Конституции, показали в ЦИК
Отправлено: 24.02.26 - 12:07
#5
Трамп висит на хвосте, или на шее, потому наверно так быстро
Украина вот вообще выборы делает, он же сказал, он правитель Мира.,

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8023
Re: Как будет выглядеть бюллетень на референдуме по новой...
Отправлено: 24.02.26 - 13:02
#6
Только что смотрел отрывок из сказанного космонавтом Тохтар Аубакировым: нельзя превращать главный закон в черновик ученика четвертого класса, я стыжусь от нашей конституции, от чехарды с переименованием столицы, и это все устроил один человек
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2484
Re: Как будет выглядеть бюллетень на референдуме по новой...
Отправлено: 24.02.26 - 14:02
#7
Неважно, кто и как голосует, важно, как считают голоса! , так Иосиф Виссарионович высказался в 1934 году на XVII съезде ВКП!
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются.

