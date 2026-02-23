Мир защитника Отечества - Музейный уголок Советской армии создал у себя дома житель Костанайской области

Отправлено: - 22:22

К сожалению, 23е февраля это просто понты..

Ведь все те, кто присягал на верность СССР, продали его..

Но музей этому предательству, это нормально, какими были мы до развала СССР, это надо знать нашим потомкам..

Это примерно как Topography of Terror, Топография террора, где в Германии показывается как была устроена эта система..

Об этом нужно помнить..