Моральную компенсацию за насекомых в конфетах отсудила жительница Костаная
 
 
Моральную компенсацию за насекомых в конфетах отсудила жительница Костаная
Отправлено: 23.02.26 - 16:08
Женщина в сентябре 2025 года купила конфеты в одном из супермаркетов города, а когда открыла их, обнаружила внутри насекомых-вредителей. Она обратилась в уполномоченный орган, чтобы подтвердить факт заражения конфет, а после подала иск в суд, требуя взыскать с ТОО 2 млн тенге за моральный вред.
Re: Моральную компенсацию за насекомых в конфетах отсудила...
Отправлено: 23.02.26 - 16:08
#1
Кажется 96 год был на дворе, во время разгула кустарщины от водки до хлеба,когда все товары повседневного спроса готовились на кухне. Так вот во время разлива в бутылки разведенного спирта с водой, мой напарник забыл перемешать, а как же, нас позвали на беш, кто-то из друзей из аула привез соғым. Так вот в итоге кому-то попалась просто вода,а кому-то чистый спирт. Возвращаясь с гостей мы решили заехать в одну из точек где сбывался самопал и увидили настоящую групповую драку,каждая сторона доказывала свою правоту. Мы в ужасе изьяли недавно привезенный на сбыт продукцию и каждой потерпевшей стороне вручили по бутылке настоящей заводской
Re: Моральную компенсацию за насекомых в конфетах отсудила...
Отправлено: 23.02.26 - 19:56
#2
Цитата:
Она обратилась в уполномоченный орган, чтобы подтвердить факт заражения конфет, а после подала иск в суд, требуя взыскать с ТОО

Источник:


Иск на продавца или производителя конфет? И вообще кто производитель конфет? Что бы так же не нарваться на сюрприз.
