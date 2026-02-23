Отправлено: - 14:53

111:

Господин Тимур, или уже товарищъ Тимур Гафуров, можно узнать, правило большинства уберется, в свете недавних событий и того, что вы сказали? И когда?

Цитата:Сейчас этот пункт гласит:2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума. Наш форум, как и сайт, русскоязычные. Соответственно, сообщения на любом другом языке, а также с использованием транслитерации, могут быть удалены.Главное здесь - во втором предложении. Сайт - русскоязычный. Поэтому модераторы имеют такое право.Если вас так напрягает первое предложение, его вполне можно убрать. И не потому, что оно не соответствует действительности. А потому что для сути правила оно не принципиально.Сокращение текста обсудим в редакции. О результате сообщу здесь.