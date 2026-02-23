НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Мир защитника Отечества - Музейный уголок Советской армии создал у себя дома житель Костанайской области
 
 
Мир защитника Отечества - Музейный уголок Советской армии создал у себя дома житель Костанайской области
Отправлено: 23.02.26 - 16:42
Чувство идентичности своей эпохе, ностальгия по молодости? А может, просто интересно да и всё? Житель села Заречное Жолболсын АБИШЕВ начал пополнять свою необычную коллекцию лет 15 назад. В ней всё, что связано с Советской армией. Есть даже винтовки и граната – но деревянные муляжи. Настоящие нельзя.
Re: Мир защитника Отечества - Музейный уголок Советской армии...
Отправлено: 23.02.26 - 16:42
Вот при нашем молчаливом согласии нурике взял и перенёс этот прекрасный праздник на день рождения любимой доченьки 7 мая! Ну типа выходной день как и на его ДР. Да,верим в эти совпадения! Ну беспредел же! А мы молчали.. Утёрлись и дальше молились на солнцеликого!
Re: Мир защитника Отечества - Музейный уголок Советской армии...
Отправлено: 23.02.26 - 16:50
Ну вот и пусть попробуют убедить служившего в те времена защитнику отечества, что 23 февраля - не равно дню защитника...
Мир защитника Отечества - Музейный уголок Советской армии создал у себя дома житель Костанайской области
Отправлено: 23.02.26 - 18:56
Цитата:
Сабыр:
праздник

В советские времена это не был выходной день.Цитата:
vofkakst:
февраля - не равно дню защитника...

Для меня 23 февраля,это больше про школу, когда девочки поздравляли мальчиков! В армии это только торжественное собрание в ожидании отпуска( вдруг дадут) хотя у нас это было совершенно невероятным событием(скуп был комбат) и праздничный ужин, когдавместо картошки на воде давали что нибудь вкусненькое с мясом.
