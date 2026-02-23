Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как спор о камерах видеонаблюдения в подъезде привел в суд жителей Костаная
Отправлено: 23.02.26 - 12:53
Гульнар КУЖЕКОВА и Акмарал САТЕМИРОВА - соседки по лестничной клетке. Жить дружно не получилось. У каждой взаимные претензии. Кужекова жалуется, что личная жизнь Сатемировой мешает ей по ночам спать. Та в ответ говорит о вторжении в ее частную жизнь.
Отправлено: 23.02.26 - 12:53
А что за перегородка, что то непонятно из статьи
А что за перегородка, что то непонятно из статьи
Отправлено: 23.02.26 - 12:58
К перегородке еще до суда предъявил претензии отдел жилищных отношений акимата Костаная, подтвердив факт самовольной установки металлической двери и выдав предписание демонтировать конструкцию до 16 августа 2025 года.
Видимо, сделала тамбур из части лестничной площадки.
А что за перегородка, что то непонятно из статьи
А что за перегородка, что то непонятно из статьи
К перегородке еще до суда предъявил претензии отдел жилищных отношений акимата Костаная, подтвердив факт самовольной установки металлической двери и выдав предписание демонтировать конструкцию до 16 августа 2025 года.
Видимо, сделала тамбур из части лестничной площадки.
Отправлено: 23.02.26 - 13:01
А, тоже хотел так сделать, хорошо соседи одернули, так бы сделал
Спасибо
Видимо, сделала тамбур из части лестничной площадки.
А, тоже хотел так сделать, хорошо соседи одернули, так бы сделал
Спасибо
Отправлено: 23.02.26 - 13:20
Отправлено: 23.02.26 - 14:02
На самом деле что делать, если любовные утехи Сатемировой мешают спать?
Вопрос! Какая тут связь между камерами и застройщиком который не обеспечил достаточную шумоизоляцию? Камеры издают шум?
На самом деле что делать, если любовные утехи Сатемировой мешают спать?
- Если камеры наблюдения фиксируют личную жизнь истца, то нужно было обратиться к застройщику, который не обеспечил достаточную шумоизоляцию,
Вопрос! Какая тут связь между камерами и застройщиком который не обеспечил достаточную шумоизоляцию? Камеры издают шум?
Отправлено: 23.02.26 - 14:08
Вот мой совет - переехать в частный дом! - остальные варианты не помогут так ощутимо )))
Вот мой совет - переехать в частный дом! - остальные варианты не помогут так ощутимо )))
Отправлено: 23.02.26 - 14:14
Как то был у меня то же аналогичный случай.. старые соседи квартиранты, очень были темпераментные. С двумя детьми умудрялись орать пол вечера другу на друга, а потом.. зарывают топор войны со стонами до утра. Слава богу переехали
Отправлено: 23.02.26 - 14:20
Отправлено: 23.02.26 - 14:35
Страница опять из за ссылки испортилась и да, как заметили выше, застройщик при чем?
Отправлено: 23.02.26 - 16:34
Теперь нормально?
Страница опять из за ссылки испортилась
Страница опять из за ссылки испортилась
Теперь нормально?
