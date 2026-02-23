Re: Моральную компенсацию за насекомых в конфетах отсудила...

Кажется 96 год был на дворе, во время разгула кустарщины от водки до хлеба,когда все товары повседневного спроса готовились на кухне. Так вот во время разлива в бутылки разведенного спирта с водой, мой напарник забыл перемешать, а как же, нас позвали на беш, кто-то из друзей из аула привез соғым. Так вот в итоге кому-то попалась просто вода,а кому-то чистый спирт. Возвращаясь с гостей мы решили заехать в одну из точек где сбывался самопал и увидили настоящую групповую драку,каждая сторона доказывала свою правоту. Мы в ужасе изьяли недавно привезенный на сбыт продукцию и каждой потерпевшей стороне вручили по бутылке настоящей заводской