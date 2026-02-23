Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 14:41
Цитата:
Я отправил. Отнеситесь серьёзно.
Куча сломанных судеб. Люди хаты продали что б с долгов вылезти. А эти в суде ещё пытаются все свалить на жертв.
У них два адвоката. Один родственик мошеницы.. Он бывший сотрудник полиции и по любому со связями. А возможно и в теме.
Тимур Гафуров:
Я отправил. Отнеситесь серьёзно.
Куча сломанных судеб. Люди хаты продали что б с долгов вылезти. А эти в суде ещё пытаются все свалить на жертв.
У них два адвоката. Один родственик мошеницы.. Он бывший сотрудник полиции и по любому со связями. А возможно и в теме.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 14:48
Номер дела и фамилию судьи отправил тоже.
Жертвы хотят что б вы присутствовали.
Жертвы хотят что б вы присутствовали.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 14:53
Цитата:
Сейчас этот пункт гласит:
2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума. Наш форум, как и сайт, русскоязычные. Соответственно, сообщения на любом другом языке, а также с использованием транслитерации, могут быть удалены.
Главное здесь - во втором предложении. Сайт - русскоязычный. Поэтому модераторы имеют такое право.
Если вас так напрягает первое предложение, его вполне можно убрать. И не потому, что оно не соответствует действительности. А потому что для сути правила оно не принципиально.
Сокращение текста обсудим в редакции. О результате сообщу здесь.
111:
Господин Тимур, или уже товарищъ Тимур Гафуров, можно узнать, правило большинства уберется, в свете недавних событий и того, что вы сказали? И когда?
Господин Тимур, или уже товарищъ Тимур Гафуров, можно узнать, правило большинства уберется, в свете недавних событий и того, что вы сказали? И когда?
Сейчас этот пункт гласит:
2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума. Наш форум, как и сайт, русскоязычные. Соответственно, сообщения на любом другом языке, а также с использованием транслитерации, могут быть удалены.
Главное здесь - во втором предложении. Сайт - русскоязычный. Поэтому модераторы имеют такое право.
Если вас так напрягает первое предложение, его вполне можно убрать. И не потому, что оно не соответствует действительности. А потому что для сути правила оно не принципиально.
Сокращение текста обсудим в редакции. О результате сообщу здесь.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 14:59
Ваше сообщение получили. Обсудим.
Цитата:
Ни одна жертва к нам не обратилась.
Кроме того, мы всегда предупреждаем тех, кто приглашает нас на судебные процессы: "НГ" никого не обвиняет и никого не защищает. Мы рассказываем только о том, что говорили в суде.
Цитата:
Vit:
Жертвы хотят что б вы присутствовали.
Жертвы хотят что б вы присутствовали.
Ни одна жертва к нам не обратилась.
Кроме того, мы всегда предупреждаем тех, кто приглашает нас на судебные процессы: "НГ" никого не обвиняет и никого не защищает. Мы рассказываем только о том, что говорили в суде.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 15:11
Цитата:
Цитата:
Но все же, для меня главное это свобода слова, демократия и прямое объяснение закона от того человека, представляющего власть тут и совсем не важно, что во втором предложении описываются какие то технические результаты, будь то наказания, либо поощрения
Для меня вывод очевиден, главное озвучить как сам процесс идет, вы ставите слово Большинство в демократические и свободные ценности сайта или при этом, как со словами Тең и Қатар, Равный и Наряду, пытаетесь навязать именно свою пропаганду, что эти слова равные?
И вы любите говорить в Суде разбирайтесь
Как там воспримут эти слова?
Неужели по разному?
То же самое и со словом Большинство, уж они то точно скажут, что Большинство форумчан это 51 процент и баста!
Так что это псевдодемократическое слово Большинство, представляющее тут только демократические понты от власти, по моему мнению оно тут лишнее
Как то так.,
Тимур Гафуров:
Цитата:
Главное здесь - во втором предложении.
Но все же, для меня главное это свобода слова, демократия и прямое объяснение закона от того человека, представляющего власть тут и совсем не важно, что во втором предложении описываются какие то технические результаты, будь то наказания, либо поощрения
Для меня вывод очевиден, главное озвучить как сам процесс идет, вы ставите слово Большинство в демократические и свободные ценности сайта или при этом, как со словами Тең и Қатар, Равный и Наряду, пытаетесь навязать именно свою пропаганду, что эти слова равные?
И вы любите говорить в Суде разбирайтесь
Как там воспримут эти слова?
Неужели по разному?
То же самое и со словом Большинство, уж они то точно скажут, что Большинство форумчан это 51 процент и баста!
Так что это псевдодемократическое слово Большинство, представляющее тут только демократические понты от власти, по моему мнению оно тут лишнее
Как то так.,
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 15:14
И что то у меня страницу глючит в теме про видеокамеру, ссылка видимо мешает
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 15:30
И поправка, помните сколько мы наклепали правил, потому что вы оперлись на мнение народа?
Много , но они все нелигитимны!
Нас при этом не было большинством, вы свое властью только воспользовались, что на это никто не «обратит» внимание, потому что так решили именно Вы.
Ну все нас 15 человек, которые возомнили себя по закону Большинством, молча просто утерли себе нос и сглотнули слюну..
Вам это ничего не напоминает, никакие «свободные» выборы, никакую конституцию, уже решенную «Большинством»?
И зная что подавляющее меньшинство за эти законы проголосовало, вы сразу же карательными мерами, не выждав и суток, начали наказывать уже настоящее большинство, которое даже не в курсе о том, кто эти 15 человек, которые возомнили себя то ли подхалимами, то ли большинством и почему они смогли изменить законы меньшинством под нашу власть, коей тут единолично являетесь вы.
Мне кажется , могу сказать, если хотите. Любого из нас за руку могут взять и повести в суд….
Помните?
[Исправлено: 111, 23.02.2026 - 16:48]
Много , но они все нелигитимны!
Нас при этом не было большинством, вы свое властью только воспользовались, что на это никто не «обратит» внимание, потому что так решили именно Вы.
Ну все нас 15 человек, которые возомнили себя по закону Большинством, молча просто утерли себе нос и сглотнули слюну..
Вам это ничего не напоминает, никакие «свободные» выборы, никакую конституцию, уже решенную «Большинством»?
И зная что подавляющее меньшинство за эти законы проголосовало, вы сразу же карательными мерами, не выждав и суток, начали наказывать уже настоящее большинство, которое даже не в курсе о том, кто эти 15 человек, которые возомнили себя то ли подхалимами, то ли большинством и почему они смогли изменить законы меньшинством под нашу власть, коей тут единолично являетесь вы.
Мне кажется , могу сказать, если хотите. Любого из нас за руку могут взять и повести в суд….
Помните?
[Исправлено: 111, 23.02.2026 - 16:48]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 16:36
Цитата:
Вот честно - ничего не понимаю из того, что вы пишете.
Я вам ответил - по поводу первого предложения в этой норме редакция примет решение.
О решении я сообщу.
111:
Но все же, для меня главное это свобода слова, демократия и прямое объяснение закона от того человека, представляющего власть тут и совсем не важно, что во втором предложении описываются какие то технические результаты, будь то наказания, либо поощрения
Но все же, для меня главное это свобода слова, демократия и прямое объяснение закона от того человека, представляющего власть тут и совсем не важно, что во втором предложении описываются какие то технические результаты, будь то наказания, либо поощрения
Вот честно - ничего не понимаю из того, что вы пишете.
Я вам ответил - по поводу первого предложения в этой норме редакция примет решение.
О решении я сообщу.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать