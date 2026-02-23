НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 760 из 760«1...758759760
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17450
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 14:41
#7591
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Я отправил. Отнеситесь серьёзно.
Куча сломанных судеб. Люди хаты продали что б с долгов вылезти. А эти в суде ещё пытаются все свалить на жертв.
У них два адвоката. Один родственик мошеницы.. Он бывший сотрудник полиции и по любому со связями. А возможно и в теме.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17450
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 14:48
#7592
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номер дела и фамилию судьи отправил тоже.
Жертвы хотят что б вы присутствовали.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2817
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 14:53
#7593
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Господин Тимур, или уже товарищъ Тимур Гафуров, можно узнать, правило большинства уберется, в свете недавних событий и того, что вы сказали? И когда?


Сейчас этот пункт гласит:
2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума. Наш форум, как и сайт, русскоязычные. Соответственно, сообщения на любом другом языке, а также с использованием транслитерации, могут быть удалены.

Главное здесь - во втором предложении. Сайт - русскоязычный. Поэтому модераторы имеют такое право.
Если вас так напрягает первое предложение, его вполне можно убрать. И не потому, что оно не соответствует действительности. А потому что для сути правила оно не принципиально.
Сокращение текста обсудим в редакции. О результате сообщу здесь.
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2817
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 14:59
#7594
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваше сообщение получили. Обсудим.

Цитата:
Vit:
Жертвы хотят что б вы присутствовали.

Ни одна жертва к нам не обратилась.

Кроме того, мы всегда предупреждаем тех, кто приглашает нас на судебные процессы: "НГ" никого не обвиняет и никого не защищает. Мы рассказываем только о том, что говорили в суде.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46887
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 15:11
#7595
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Главное здесь - во втором предложении.

Но все же, для меня главное это свобода слова, демократия и прямое объяснение закона от того человека, представляющего власть тут и совсем не важно, что во втором предложении описываются какие то технические результаты, будь то наказания, либо поощрения
Для меня вывод очевиден, главное озвучить как сам процесс идет, вы ставите слово Большинство в демократические и свободные ценности сайта или при этом, как со словами Тең и Қатар, Равный и Наряду, пытаетесь навязать именно свою пропаганду, что эти слова равные?
И вы любите говорить в Суде разбирайтесь
Как там воспримут эти слова?
Неужели по разному?
То же самое и со словом Большинство, уж они то точно скажут, что Большинство форумчан это 51 процент и баста!
Так что это псевдодемократическое слово Большинство, представляющее тут только демократические понты от власти, по моему мнению оно тут лишнее
Как то так.,
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46887
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 15:14
#7596
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что то у меня страницу глючит в теме про видеокамеру, ссылка видимо мешает
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46887
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 15:30
#7597
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И поправка, помните сколько мы наклепали правил, потому что вы оперлись на мнение народа?
Много , но они все нелигитимны!
Нас при этом не было большинством, вы свое властью только воспользовались, что на это никто не «обратит» внимание, потому что так решили именно Вы.
Ну все нас 15 человек, которые возомнили себя по закону Большинством, молча просто утерли себе нос и сглотнули слюну..
Вам это ничего не напоминает, никакие «свободные» выборы, никакую конституцию, уже решенную «Большинством»?
И зная что подавляющее меньшинство за эти законы проголосовало, вы сразу же карательными мерами, не выждав и суток, начали наказывать уже настоящее большинство, которое даже не в курсе о том, кто эти 15 человек, которые возомнили себя то ли подхалимами, то ли большинством и почему они смогли изменить законы меньшинством под нашу власть, коей тут единолично являетесь вы.

Мне кажется , могу сказать, если хотите. Любого из нас за руку могут взять и повести в суд….
Помните?

[Исправлено: 111, 23.02.2026 - 16:48]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2817
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 16:36
#7598
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Но все же, для меня главное это свобода слова, демократия и прямое объяснение закона от того человека, представляющего власть тут и совсем не важно, что во втором предложении описываются какие то технические результаты, будь то наказания, либо поощрения

Вот честно - ничего не понимаю из того, что вы пишете.
Я вам ответил - по поводу первого предложения в этой норме редакция примет решение.
О решении я сообщу.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 760 из 760«1...758759760
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS