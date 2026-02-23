НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как спор о камерах видеонаблюдения в подъезде привел в суд жителей Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53554
Как спор о камерах видеонаблюдения в подъезде привел в суд жителей Костаная
Отправлено: 23.02.26 - 12:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гульнар КУЖЕКОВА и Акмарал САТЕМИРОВА - соседки по лестничной клетке. Жить дружно не получилось. У каждой взаимные претензии. Кужекова жалуется, что личная жизнь Сатемировой мешает ей по ночам спать. Та в ответ говорит о вторжении в ее частную жизнь.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46882
Re: Как спор о камерах видеонаблюдения в подъезде привел в суд...
Отправлено: 23.02.26 - 12:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
демонтировать перегородку

А что за перегородка, что то непонятно из статьи
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2813
Re: Как спор о камерах видеонаблюдения в подъезде привел в суд...
Отправлено: 23.02.26 - 12:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А что за перегородка, что то непонятно из статьи

К перегородке еще до суда предъявил претензии отдел жилищных отношений акимата Костаная, подтвердив факт самовольной установки металлической двери и выдав предписание демонтировать конструкцию до 16 августа 2025 года.
Видимо, сделала тамбур из части лестничной площадки.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46882
Как спор о камерах видеонаблюдения в подъезде привел в суд жителей Костаная
Отправлено: 23.02.26 - 13:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Видимо, сделала тамбур из части лестничной площадки.

А, тоже хотел так сделать, хорошо соседи одернули, так бы сделал
Спасибо
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46882
Как спор о камерах видеонаблюдения в подъезде привел в суд жителей Костаная
Отправлено: 23.02.26 - 13:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторяться не буду

Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2477
Re: Как спор о камерах видеонаблюдения в подъезде привел в суд...
Отправлено: 23.02.26 - 14:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кужекова жалуется, что личная жизнь Сатемировой мешает ей по ночам спать

Источник:


На самом деле что делать, если любовные утехи Сатемировой мешают спать?

Цитата:
- Если камеры наблюдения фиксируют личную жизнь истца, то нужно было обратиться к застройщику, который не обеспечил достаточную шумоизоляцию,

Источник:


Вопрос! Какая тут связь между камерами и застройщиком который не обеспечил достаточную шумоизоляцию? Камеры издают шум?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2477
Re: Как спор о камерах видеонаблюдения в подъезде привел в суд...
Отправлено: 23.02.26 - 14:08
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Та в ответ говорит о вторжении в ее частную жизнь.

Источник:


Вот мой совет - переехать в частный дом! - остальные варианты не помогут так ощутимо )))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS