Отправлено: - 12:58

111:

А что за перегородка, что то непонятно из статьи

Цитата:К перегородке еще до суда предъявил претензии отдел жилищных отношений акимата Костаная, подтвердив факт самовольной установки металлической двери и выдав предписание демонтировать конструкцию до 16 августа 2025 года.Видимо, сделала тамбур из части лестничной площадки.