Отправлено: - 09:49

Vit:

Сми. Предлагаю прейти ну хотя бы на финал. Номер и фамилии дела могу в личку закинуть.

Цитата:Отправляйте в л/с. Фамилии подсудимых и потерпевших. Фамилию судьи. Название суда. Посмотрим в Судебном кабинете. Примем решение. И отвечу вам там же.И еще раз - не нужно выяснять отношения на Форуме. Выясняйте их в суде.