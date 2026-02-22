НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 759 из 759«1...757758759
Ответить Новый топик
Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17448
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.02.26 - 08:26
#7581
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь обращаюсь. К Надежде К. Не дай бог вы и твоя компашка меня решите тронуть за открытое письмо в СМИ и предоставление всей инфы уголовного дела в 50 стр.

То я пойду в Астану. И не кто меня не остановит. Не твои рудненские пацаны. Не спортсмены костанайские. (я в курсе с кем ты имела дело.)
Профайл
Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17448
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.02.26 - 08:53
#7582
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жду ответа от главного редактора. Можно или нет вам отправить обвинительный акт он большой. Изучите почитаите и сами примете решение о публикации. Насколько я понимаю следствие закончилось и в данный момент идёт суд.

И Как говорит Александр. Давайте сделаем наш город чище и избавимся от не порядочных людей.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2813
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 09:49
#7583
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сми. Предлагаю прейти ну хотя бы на финал. Номер и фамилии дела могу в личку закинуть.

Отправляйте в л/с. Фамилии подсудимых и потерпевших. Фамилию судьи. Название суда. Посмотрим в Судебном кабинете. Примем решение. И отвечу вам там же.
И еще раз - не нужно выяснять отношения на Форуме. Выясняйте их в суде.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46882
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 11:45
#7584
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Допустимо использование в комментариях короткой фразы с переводом. Но если перевод окажется некорректным, то будут санкции уже по отношению к автору комментария.

Чтоб тему не засорять, ну вот там, в теме про Жана Казахстан, 17, 18т 19 по моему, я написал на казахском, согласно вашим новым правилам без нарушений, с переводом и пояснением?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29631
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 11:48
#7585
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
написал на казахском, согласно вашим новым правилам без нарушений, с переводом и пояснением?

Так и подмывает его на провокации. Дали палец - теперь он откусит редакции руку.

[Исправлено: maxsaf, 23.02.2026 - 12:50]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46882
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 11:59
#7586
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Цитата:
Так и подмывает его на провокации.


Ты же жалуешься на казахский язык, просто по правилам должно делать это Большинство, но редакция до сих пор не изменила правила, что как бы диктатор тут один и самолично сосредотачивает власть только в своих руках, не опираясь ни на какое большинство, а только на подхалимов власти
В данном контексте диктатор не имеет негативного смысла и общего с тиранией

[Исправлено: 111, 23.02.2026 - 13:00]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2813
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 12:05
#7587
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Чтоб тему не засорять, ну вот там, в теме про Жана Казахстан, 17, 18т 19 по моему, я написал на казахском, согласно вашим новым правилам без нарушений, с переводом и пояснением?

Это не новое правило. Это разъяснение действий администрации сайта в похожих случаях.
Короткая фраза с переводом - допустимо. Ответственность за неадекватный перевод - на авторе комментария.
Модератор в любом случае имеет право удалить такой комментарий, если решит, что фраза слишком большая, или если перевод вызывает сомнения. Это решение можно обжаловать, направив сообщение мне.
Цитата:
111:
В данном контексте диктатор не имеет негативного смысла и тиранией

Ну хоть на этом спасибо.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46882
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 12:07
#7588
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Тимур, или уже товарищъ Тимур Гафуров, можно узнать, правило большинства уберется, в свете недавних событий и того, что вы сказали?
И когда?
Потому что правило это закон же?
Профайл
Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17448
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.02.26 - 13:54
#7589
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 759 из 759«1...757758759
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS