Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Отправлено: 22.02.26 - 08:26
Теперь обращаюсь. К Надежде К. Не дай бог вы и твоя компашка меня решите тронуть за открытое письмо в СМИ и предоставление всей инфы уголовного дела в 50 стр.
То я пойду в Астану. И не кто меня не остановит. Не твои рудненские пацаны. Не спортсмены костанайские. (я в курсе с кем ты имела дело.)
То я пойду в Астану. И не кто меня не остановит. Не твои рудненские пацаны. Не спортсмены костанайские. (я в курсе с кем ты имела дело.)
Отправлено: 22.02.26 - 08:53
Жду ответа от главного редактора. Можно или нет вам отправить обвинительный акт он большой. Изучите почитаите и сами примете решение о публикации. Насколько я понимаю следствие закончилось и в данный момент идёт суд.
И Как говорит Александр. Давайте сделаем наш город чище и избавимся от не порядочных людей.
И Как говорит Александр. Давайте сделаем наш город чище и избавимся от не порядочных людей.
Отправлено: 23.02.26 - 09:49
Цитата:
Отправляйте в л/с. Фамилии подсудимых и потерпевших. Фамилию судьи. Название суда. Посмотрим в Судебном кабинете. Примем решение. И отвечу вам там же.
И еще раз - не нужно выяснять отношения на Форуме. Выясняйте их в суде.
Vit:
Сми. Предлагаю прейти ну хотя бы на финал. Номер и фамилии дела могу в личку закинуть.
Сми. Предлагаю прейти ну хотя бы на финал. Номер и фамилии дела могу в личку закинуть.
Отправляйте в л/с. Фамилии подсудимых и потерпевших. Фамилию судьи. Название суда. Посмотрим в Судебном кабинете. Примем решение. И отвечу вам там же.
И еще раз - не нужно выяснять отношения на Форуме. Выясняйте их в суде.
Отправлено: 23.02.26 - 11:45
Цитата:
Цитата:
Чтоб тему не засорять, ну вот там, в теме про Жана Казахстан, 17, 18т 19 по моему, я написал на казахском, согласно вашим новым правилам без нарушений, с переводом и пояснением?
Тимур Гафуров:
Цитата:
Допустимо использование в комментариях короткой фразы с переводом. Но если перевод окажется некорректным, то будут санкции уже по отношению к автору комментария.
Чтоб тему не засорять, ну вот там, в теме про Жана Казахстан, 17, 18т 19 по моему, я написал на казахском, согласно вашим новым правилам без нарушений, с переводом и пояснением?
Отправлено: 23.02.26 - 11:48
Цитата:
Так и подмывает его на провокации. Дали палец - теперь он откусит редакции руку.
[Исправлено: maxsaf, 23.02.2026 - 12:50]
111:
написал на казахском, согласно вашим новым правилам без нарушений, с переводом и пояснением?
написал на казахском, согласно вашим новым правилам без нарушений, с переводом и пояснением?
Так и подмывает его на провокации. Дали палец - теперь он откусит редакции руку.
[Исправлено: maxsaf, 23.02.2026 - 12:50]
Отправлено: 23.02.26 - 11:59
Цитата:
Цитата:
Ты же жалуешься на казахский язык, просто по правилам должно делать это Большинство, но редакция до сих пор не изменила правила, что как бы диктатор тут один и самолично сосредотачивает власть только в своих руках, не опираясь ни на какое большинство, а только на подхалимов власти
В данном контексте диктатор не имеет негативного смысла и общего с тиранией
[Исправлено: 111, 23.02.2026 - 13:00]
maxsaf:
Цитата:
Так и подмывает его на провокации.
Ты же жалуешься на казахский язык, просто по правилам должно делать это Большинство, но редакция до сих пор не изменила правила, что как бы диктатор тут один и самолично сосредотачивает власть только в своих руках, не опираясь ни на какое большинство, а только на подхалимов власти
В данном контексте диктатор не имеет негативного смысла и общего с тиранией
[Исправлено: 111, 23.02.2026 - 13:00]
В данном контексте диктатор не имеет негативного смысла и общего с тиранией
[Исправлено: 111, 23.02.2026 - 13:00]
Отправлено: 23.02.26 - 12:05
Цитата:
Это не новое правило. Это разъяснение действий администрации сайта в похожих случаях.
Короткая фраза с переводом - допустимо. Ответственность за неадекватный перевод - на авторе комментария.
Модератор в любом случае имеет право удалить такой комментарий, если решит, что фраза слишком большая, или если перевод вызывает сомнения. Это решение можно обжаловать, направив сообщение мне.
Цитата:
Ну хоть на этом спасибо.
111:
Чтоб тему не засорять, ну вот там, в теме про Жана Казахстан, 17, 18т 19 по моему, я написал на казахском, согласно вашим новым правилам без нарушений, с переводом и пояснением?
Чтоб тему не засорять, ну вот там, в теме про Жана Казахстан, 17, 18т 19 по моему, я написал на казахском, согласно вашим новым правилам без нарушений, с переводом и пояснением?
Это не новое правило. Это разъяснение действий администрации сайта в похожих случаях.
Короткая фраза с переводом - допустимо. Ответственность за неадекватный перевод - на авторе комментария.
Модератор в любом случае имеет право удалить такой комментарий, если решит, что фраза слишком большая, или если перевод вызывает сомнения. Это решение можно обжаловать, направив сообщение мне.
Цитата:
111:
В данном контексте диктатор не имеет негативного смысла и тиранией
В данном контексте диктатор не имеет негативного смысла и тиранией
Ну хоть на этом спасибо.
Отправлено: 23.02.26 - 12:07
Господин Тимур, или уже товарищъ Тимур Гафуров, можно узнать, правило большинства уберется, в свете недавних событий и того, что вы сказали?
И когда?
Потому что правило это закон же?
И когда?
Потому что правило это закон же?
Отправлено: 23.02.26 - 13:54
Комментарий проходит проверку.
