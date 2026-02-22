Re: Обновление автопарка ожидается летом 2026 года в Рудном

На тиктоке гуляет видео,как эти автобусы до границы приходят сами на своих колесах,потом разбирают и погружают на камазы, накрывают тентом и везут на сборочный пункт к нам. Здесь все собирают обратно и выдают под брендом местного автобусного завода. Тогда комментаторы выдали несколько вариантов такого абсурда и одна их главных , мол закупается по очень дещево, за новую сборку накижывают с тем чтобы звнять людей. В доказательство показали убедительное видео