Re: «Народный гаишник». Зона коррупции на границе?

Отправлено: - 14:12

Ну да конечно, сразу про Правила вспомнили насчёт лежачих полицейских. В Рудном каждый, имеющий дом в два этажа в частном секторе, считает своим законным правом оборудовать дорогу у выезда со своего двора лежачими полицейскими. Могу на память штук 30 насчитать. А нележачие полицейские делают вид, что не видят это безобразие.