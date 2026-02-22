НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сельскохозяйственный колледж горел ночью в Федоровском районе. Погиб охранник
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53553
Сельскохозяйственный колледж горел ночью в Федоровском районе. Погиб охранник
Отправлено: 22.02.26 - 12:36
О несчастном случае, произошедшем во время пожара в "Федоровском сельскохозяйственном колледже", "НГ" сообщили читатели. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар начался в подсобном помещении в лабораторном корпусе.
Читать новость

Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
242
Re: Сельскохозяйственный колледж горел ночью в Федоровском...
Отправлено: 22.02.26 - 12:36
#1
Опять руководство колледжа зажало 5000тенге для установки датчика дымового извещателя в каморке сторожа,который бы его разбудил и человек остался бы жив. Вот это -цена жизни.
Ю
Юзверь
(Пользователи)
Регистрация:
28.12.24
Сообщений:
7
Re: Сельскохозяйственный колледж горел ночью в Федоровском...
Отправлено: 22.02.26 - 18:54
#2
Цитата:
Опять руководство колледжа зажало 5000тенге для установки датчика дымового извещателя в каморке сторожа,который бы его разбудил и человек остался бы жив. Вот это -цена жизни.
Вот не зная ситуации стоит ли делать выводы? Или лишь бы ляпнуть что-нибудь.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29629
Сельскохозяйственный колледж горел ночью в Федоровском районе. Погиб охранник
Отправлено: 22.02.26 - 21:09
#3
Цитата:
Анатолий:
Опять руководство колледжа зажало 5000тенге для установки датчика дымового извещателя в каморке сторожа,который бы его разбудил и человек остался бы жив. Вот это -цена жизни.

Вообще-то сторож на рабочем месте спать не должен.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2475
Re: Сельскохозяйственный колледж горел ночью в Федоровском...
Отправлено: 23.02.26 - 01:58
#4
Цитата:
Анатолий:
Опять руководство колледжа зажало 5000тенге для установки датчика дымового извещателя в каморке сторожа,который бы его разбудил и человек остался бы жив. Вот это -цена жизни.


Надо было не спать! Да и к тому же наверняка был пьяный. .
