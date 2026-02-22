Re: Обновление автопарка ожидается летом 2026 года в Рудном

Отправлено: - 14:12

В Рудном сейчас в автобусах можно свободно ездить, но если купят эти китайские и сделают оптимизацию, значит в Рудном будут такие же давки как и в Костанае, то есть опять нагадят людям