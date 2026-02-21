НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
21.02.26 - 12:33
Российский многоцелевой истребитель Су-30 совершил внеплановую посадку в международном аэропорту имени Хиуаз Доспановой в Атырау.Самолет выполнял военно-тренировочный полет над акваторией Каспийского моря.
Читать новость

Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
21.02.26 - 20:27
Цитата:
рихард:
со стороны России угрозы нет. Она с другой стороны идет.

Во первых с какой стороны идёт угроза, нельзя ли озвучить? Во вторых Россия сама своей политикой вынуждает относиться с подозрением к подобного рода инцидентам. Раньше до вторжения в Украину такой случай воспринимался бы как курьёз, просто случайность, теперь у большой доли населения Казахстана это вызывает настороженность!
До войны с Украиной подобный случай не вызвал бы никакого резонанса! Ну и то что самолёт 4 поколения с кучей навигационного оборудования, ещё и неоднократно продублированного потерял ориентацию в воздушном пространстве безусловно вызывает вопросы! Версии здесь уже озвучиваливась. Если он просто "потеряшка", то тогда какова квалификация пилота и качество электронного оборудования такого современного самолёта, а если он заблудился намеренно , тогда каковы цели этого демарша?
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
21.02.26 - 20:29
А если в следующий раз такой же самолёт ещё раз заблудится и у него откажет система вооружения и пальнёт нечаянно, тогда что?
Паниковать безусловно не стоит, но потребовать от России расследование инцидента для недопущения подобных случаев в будущем конечно стоит!
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
21.02.26 - 23:52
Хорош трындеть не по теме, вспомните своих "ассов" что на вертолёте заблудились! Трассу перекрыли чтобы узнать куда дорога идёт, вот это номер! На черепашей скорости и заблудится, что они там беш кушали или чай пили ;-) ;-) ;-)
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
22.02.26 - 14:41
Цитата:
ZanoZOV:
Хорош трындеть не по теме,

Ух ты! Даже редактор с ммодератором не среагировали, что не по теме трындю или трынжу, не знаю как правильно, но есть ещё бдительные люди, не дадут врагу пройти! No Pasaran?
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
22.02.26 - 16:12
Повторяться не буду, как представитель русского мира, сказал так



Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
22.02.26 - 19:01
Цитата:
111:
Повторяться не буду, как представитель русского мира, сказал так

Тебе самому не стыдно переобуваться в прыжке? :lol:
XML / RSS