НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Народный гаишник». Зона коррупции на границе?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53553
«Народный гаишник». Зона коррупции на границе?
Отправлено: 22.02.26 - 14:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Хочу озвучить такую проблему со знаками 3.20 «Обгон запрещен» по трассе Кустанай на границе с РФ (530-й км). Они установлены на участках дороги в местах, где дорога имеет изгиб и обозначена знаком 1.11.1 и 1.11.2, - пишет читатель Владимир АФАНАСЬЕВ. - Но вся проблема в том, что знаки, отменяющие действие знака 3.20 «Обгон запрещен», не установлены.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1558
Re: «Народный гаишник». Зона коррупции на границе?
Отправлено: 22.02.26 - 14:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да конечно, сразу про Правила вспомнили насчёт лежачих полицейских. В Рудном каждый, имеющий дом в два этажа в частном секторе, считает своим законным правом оборудовать дорогу у выезда со своего двора лежачими полицейскими. Могу на память штук 30 насчитать. А нележачие полицейские делают вид, что не видят это безобразие.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS