≡ Обновление автопарка ожидается летом 2026 года в Рудном
 
 
Обновление автопарка ожидается летом 2026 года в Рудном
Отправлено: 22.02.26 - 14:12
В начале этого года перевозчики, обслуживающие городские автобусные маршруты, заключили договоры с заводом-изготовителем новых автобусов, автобусы «Yutong» в количестве 37 единиц на этапе сборки. Расплачиваться за новые автобусы перевозчики будут расплачиваться 10 лет.
Re: Обновление автопарка ожидается летом 2026 года в Рудном
Отправлено: 22.02.26 - 14:12
В Рудном сейчас в автобусах можно свободно ездить, но если купят эти китайские и сделают оптимизацию, значит в Рудном будут такие же давки как и в Костанае, то есть опять нагадят людям
