Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.02.26 - 13:24
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.02.26 - 13:39
111:
Сколько людей пришло посмотреть на меня ради меня..

Флуд и оффтопик (часть 9)
20.02.26 - 13:53
О как, нас хвалит сам Трамп!
Я даже по казахски заговорил..




[Исправлено: 111, 20.02.2026 - 14:55]
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.02.26 - 19:42
Ох, сегодня такой веселый день..


Особенно когда учишь государственный язык..


[Исправлено: 111, 20.02.2026 - 20:43]
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.02.26 - 20:53
Цитата:
111:
Я даже по казахски заговорил..

Не свисти. Три слова выучил - заговорил он :lol:
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.02.26 - 21:30
Цитата:
111:
Особенно когда учишь

Ох, как же знатно тебя бомбануло в вопросах к редакции)) там теперь и стены и потолок надо отмывать :lol:
Проще перекрасить и обои поклеить :lol: :lol:
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.02.26 - 22:42
Цитата:
111: Я лишь требую справедливости, а не понтов про большинство, меньшинство и тд

Харош, прекрати )) я столько бальзама на душу не вынесу :lol:

PS: шучу, продолжай ныть :lol:
s
Флуд и оффтопик (часть 9)
20.02.26 - 23:46
Тут прошла информация , что 6 июня в г.Конаев группировка Ленинград даст большой концерт! В свете новых наших законов будет ли Шнур согласовывать с местным акиматом количество и качество матов на концерте? И как же с песней "В Питере пить"? Не пропаганда ли это нездорового образа жизни? А лабутены являются высокохудожественным образом в творчестве? Кто будет давать добро, хватит ли лингвистических познаний у чиновника, согласовывающего текст? А может это сатира? А может в лабутенах заключен высокий философский смысл, где обувь является лишь аллегорией? Жаль мне бедного чиновника, может психологически не выдержать и сломаться! Запьёт?
Vit
Флуд и оффтопик (часть 9)
21.02.26 - 08:08
Цитата:
saba:
В Конаеве(лас - вегас)каждую ночь выступают разные артисты из разных стран. Местные чиновники ещё и подпевать будут сидя за карточным столиком их песни. 8-)

[Исправлено: Vit, 21.02.2026 - 10:16]
s
Флуд и оффтопик (часть 9)
21.02.26 - 20:32
ошибся первый концерт в Алматы!
К
Флуд и оффтопик (часть 9)
22.02.26 - 10:34
Цитата:
Vit: Потому что у суда наклон на то что лохи сами виноваты.

Хотите сказать что это не так, не сами виноваты что мозгов у них с гулькин нос?
Vit
Флуд и оффтопик (часть 9)
22.02.26 - 10:54
Цитата:
Карачун: Хотите сказать что это не так
Абсолютно так. Люди доверчивые. Увы. Этим и пользуются.
Vit
Флуд и оффтопик (часть 9)
22.02.26 - 11:00
Кстати работал частный детектив. По моей просьбе. Бесплатно ради интереса. Он из бывших органов в высоком звании. Хорошо накопал. Выяснилось что она работала не одна. Имена и телефоны мне дали. Я звонил им ещё полгода назад. Просил вернуть деньги в течении двух дней. Но они почему то мне назначили какую то стрелку.

Видимо они меня не правильно поняли) я не езжу на стрелки, я сказал что б деньги были вернут и всё. По хорошему не захотели.

Ну теперь одна сидит на скамейке подсудимвх а её друзья сидят дома и трясутся, боятся что б их имена в суде не в плыли.

Че хотели то и получили. Думали будет так вечно продолжатся что ли

Так вот детектив дорыл почти до конца, немного осталось и деньги бы нашёл. Но в самый интересный момент к нему приехали домой большие люди из органов и попросили остановится.

Вот теперь сидим и думаем. С какой целью его тормознули.
Vit
Флуд и оффтопик (часть 9)
22.02.26 - 11:18
Цитата:
Карачун:
В двух словах как это работает. Вас знакомят общие знакомые. Девушка вам предлагает дёшево российские рублики (кстати она ещё и обналичивает через свою ИП) Вобщем вы пркупаите раз, два, три, и видите что схема работает. Потом люди начинают ей доверять и запуливают крупную сумму.

И опля ловушка закрывается :lol:

Так что кто щас с ней продолжает работать могут быть не в курсе что она сидит в суде. И может продолжать обманывать вас. Фамилию модеры удаляют. Можете с ней ознакомится в инстаграме. Какая то очередная жертва её там выставила. Набирайте по английски мошенники и найдёте и историю автора и фото
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
22.02.26 - 11:32
Цитата:
Карачун:
Хотите сказать что это не так, не сами виноваты что мозгов у них с гулькин нос?

В мире около семи миллиардов людей (из 8.3 миллиарда) принимают на веру "райские обещания", обычно взамен на 10% от дохода, плюс некоторые ограничения. Без единого достоверного положительного отзыва. И никто с этим ничего не может поделать :lol:
