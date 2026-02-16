Флуд и оффтопик (часть 9)

Кстати работал частный детектив. По моей просьбе. Бесплатно ради интереса. Он из бывших органов в высоком звании. Хорошо накопал. Выяснилось что она работала не одна. Имена и телефоны мне дали. Я звонил им ещё полгода назад. Просил вернуть деньги в течении двух дней. Но они почему то мне назначили какую то стрелку.



Видимо они меня не правильно поняли) я не езжу на стрелки, я сказал что б деньги были вернут и всё. По хорошему не захотели.



Ну теперь одна сидит на скамейке подсудимвх а её друзья сидят дома и трясутся, боятся что б их имена в суде не в плыли.



Че хотели то и получили. Думали будет так вечно продолжатся что ли



Так вот детектив дорыл почти до конца, немного осталось и деньги бы нашёл. Но в самый интересный момент к нему приехали домой большие люди из органов и попросили остановится.



Вот теперь сидим и думаем. С какой целью его тормознули.