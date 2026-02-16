Тут прошла информация , что 6 июня в г.Конаев группировка Ленинград даст большой концерт! В свете новых наших законов будет ли Шнур согласовывать с местным акиматом количество и качество матов на концерте? И как же с песней "В Питере пить"? Не пропаганда ли это нездорового образа жизни? А лабутены являются высокохудожественным образом в творчестве? Кто будет давать добро, хватит ли лингвистических познаний у чиновника, согласовывающего текст? А может это сатира? А может в лабутенах заключен высокий философский смысл, где обувь является лишь аллегорией? Жаль мне бедного чиновника, может психологически не выдержать и сломаться! Запьёт?
Кстати работал частный детектив. По моей просьбе. Бесплатно ради интереса. Он из бывших органов в высоком звании. Хорошо накопал. Выяснилось что она работала не одна. Имена и телефоны мне дали. Я звонил им ещё полгода назад. Просил вернуть деньги в течении двух дней. Но они почему то мне назначили какую то стрелку.
Видимо они меня не правильно поняли) я не езжу на стрелки, я сказал что б деньги были вернут и всё. По хорошему не захотели.
Ну теперь одна сидит на скамейке подсудимвх а её друзья сидят дома и трясутся, боятся что б их имена в суде не в плыли.
Че хотели то и получили. Думали будет так вечно продолжатся что ли
Так вот детектив дорыл почти до конца, немного осталось и деньги бы нашёл. Но в самый интересный момент к нему приехали домой большие люди из органов и попросили остановится.
Вот теперь сидим и думаем. С какой целью его тормознули.
В двух словах как это работает. Вас знакомят общие знакомые. Девушка вам предлагает дёшево российские рублики (кстати она ещё и обналичивает через свою ИП) Вобщем вы пркупаите раз, два, три, и видите что схема работает. Потом люди начинают ей доверять и запуливают крупную сумму.
И опля ловушка закрывается
Так что кто щас с ней продолжает работать могут быть не в курсе что она сидит в суде. И может продолжать обманывать вас. Фамилию модеры удаляют. Можете с ней ознакомится в инстаграме. Какая то очередная жертва её там выставила. Набирайте по английски мошенники и найдёте и историю автора и фото
Карачун: Хотите сказать что это не так, не сами виноваты что мозгов у них с гулькин нос?
В мире около семи миллиардов людей (из 8.3 миллиарда) принимают на веру "райские обещания", обычно взамен на 10% от дохода, плюс некоторые ограничения. Без единого достоверного положительного отзыва. И никто с этим ничего не может поделать
