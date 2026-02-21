НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Vit
Vit
09.02.12
17443
Ваши вопросы редакции и сообществу
21.02.26 - 16:29
#7571
Я лично приглашаю на суд сми. Хотя я не потерпевший официально.
Но мой друг потерпевший.
И ваще много людей сломало судьбы потеряло деньги Многие потеряли хаты. Залезли в кредиты..ю
Более того я когда решил заступится мне пришла угроза
Но тем самым мне стало интересней.
Многие засали А я готов номера указать
стрелок, имя
Тоесть опг. А то она одна Надя скучает смотрю сидит)
И бодается в суде.
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29623
Ваши вопросы редакции и сообществу
21.02.26 - 18:32
#7572
Цитата:
Vit:
Многие засали А я готов номера указать стрелок, имя Тоесть опг.

Ты уже пол-года обещаешь))
Vit
Vit
09.02.12
17443
Ваши вопросы редакции и сообществу
21.02.26 - 21:52
#7573
Комментарий удален модератором.
Vit
Vit
09.02.12
17443
Ваши вопросы редакции и сообществу
21.02.26 - 21:57
#7574
Комментарий удален модератором.
Vit
Vit
09.02.12
17443
Ваши вопросы редакции и сообществу
21.02.26 - 22:25
#7575
Блин. Удаляют. Мне Виталику было угроза жизни от имени Павла. Который якобы жертва.
Оно мне говорит давай встретимся.
А на хрена я говорю. Когда идёт суд. Поздно договариватся. Я так считаю

Да Рудный?)
Vit
Vit
09.02.12
17443
Ваши вопросы редакции и сообществу
21.02.26 - 22:26
#7576
Я предлагаю НГ прийти на суд.
1
111
17.01.12
46862
Ваши вопросы редакции и сообществу
22.02.26 - 00:38
#7577
Цитата:
Vit:

Цитата:
предлагаю НГ прийти на суд.

Поверь, СМИ ничем там не помогут, встать на одну из каких либо сторон настоящее СМИ не может, так что они там особо бесполезны
Vit
Vit
09.02.12
17443
Ваши вопросы редакции и сообществу
22.02.26 - 07:40
#7578
Цитата:
111:

Следствие отработал слабо. Почему я так решил?
Потому что у суда наклон на то что лохи сами виноваты. Да согласен.
Но 500 лямов где то лежит же? Под подушкой? Под матрасом?)

Или их нашли и не хотят показывать?

Сумма красивая и возможно кто то свои руки туда засунул?

Надежду врятли посадят. У неё двое малолетних детей.

Но тогда я хочу что б знали бизнесмены города что с ней дела не стоит мутить. Она полюбому на карандаше. И в том числе у налоговой.

Имена и фамилии бизнесменов засветились в транзакциях.
Ну смотрие сами. Хотите испортить себе репутацию?
Продолжайте тогда с ней работать.

У неё два адвоката. На 500 лямов можно было и больше нанять) . У жерт не одного.
Так как они в долги залезли. :-x
Vit
Vit
09.02.12
17443
Ваши вопросы редакции и сообществу
22.02.26 - 07:50
#7579
Сми. Предлагаю прейти ну хотя бы на финал. Номер и фамилии дела могу в личку закинуть. Я просто Незнаю как это приглашение должно выглядеть. Могу закинуть 50 страниц уголовного дела, поделится с вами если хотите, если это законо?
Но при условии фамилии жерт пока не раскрывать. Там есть ребята и девчата и по 100 лямов запулили. У них ещё теплится надежда вернуть эти деньги. Хотя непонятно как.

Выше уже написал. Деньги скорей всего уже у кого то дома в чемодане.

А найти их. Раз плюнуть. Можно просто аккуанты вскрыть. Если у главной подозреваемой не помогут, я могу предоставить ещё 3-4 человека которые 100% замешаны.

[Исправлено: Vit, 22.02.2026 - 07:52]

[Исправлено: Vit, 22.02.2026 - 07:53]
Vit
Vit
09.02.12
17443
Ваши вопросы редакции и сообществу
22.02.26 - 08:20
#7580
Цитата:
111: Поверь, СМИ ничем там не помогут, встать на одну из каких либо сторон
Марик. Я лично похоронил свою долю в этой мутной истории.

Но у меня просьба к КНБ Уверяю вас 500 лямов это только кусочек пирога. Это только официально объявленая сумма. Многие плюнули. Есть фамилии которые не захотели возится в суде и светится.

Кнб к вам обращаюсь. Насколько я знаю васап легко взламывается и читается чуть ли за пол года переписку, даже если преступники поудаляли все .

Найдите деньги, Незнаю положите в бюджет, отдайте детям сиротам. Главное что б они не остались у мошеницы по имени Надежда К.
