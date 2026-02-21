Отправлено: - 07:40

111:



Цитата:Следствие отработал слабо. Почему я так решил?Потому что у суда наклон на то что лохи сами виноваты. Да согласен.Но 500 лямов где то лежит же? Под подушкой? Под матрасом?)Или их нашли и не хотят показывать?Сумма красивая и возможно кто то свои руки туда засунул?Надежду врятли посадят. У неё двое малолетних детей.Но тогда я хочу что б знали бизнесмены города что с ней дела не стоит мутить. Она полюбому на карандаше. И в том числе у налоговой.Имена и фамилии бизнесменов засветились в транзакциях.Ну смотрие сами. Хотите испортить себе репутацию?Продолжайте тогда с ней работать.У неё два адвоката. На 500 лямов можно было и больше нанять) . У жерт не одного.Так как они в долги залезли.