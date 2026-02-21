Отправлено: - 20:27

рихард:

со стороны России угрозы нет. Она с другой стороны идет.

Цитата:Во первых с какой стороны идёт угроза, нельзя ли озвучить? Во вторых Россия сама своей политикой вынуждает относиться с подозрением к подобного рода инцидентам. Раньше до вторжения в Украину такой случай воспринимался бы как курьёз, просто случайность, теперь у большой доли населения Казахстана это вызывает настороженность!До войны с Украиной подобный случай не вызвал бы никакого резонанса! Ну и то что самолёт 4 поколения с кучей навигационного оборудования, ещё и неоднократно продублированного потерял ориентацию в воздушном пространстве безусловно вызывает вопросы! Версии здесь уже озвучиваливась. Если он просто "потеряшка", то тогда какова квалификация пилота и качество электронного оборудования такого современного самолёта, а если он заблудился намеренно , тогда каковы цели этого демарша?