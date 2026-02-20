Отправлено: - 07:59

сайлау курманов:

как долго мы протянем,

Цитата:Я думаю долго! Пока Конституция отдельно, а народ отдельно! Пока законы принимают всё больше запретительные, но их всегда можно обойти, так и будем жить! Штрафы будут по половинке(договоримся всегда), и народ не будет возмущаться! Много ли народу оштрафовали за самый "передовой" в мире закон о запрете харчков на землю? Напомню таковой существует кроме нас только в Сингапуре и отдельно взятой Ярославской области РФ( у них федерация и субъектам такие законы принимать разрешено), поэтому государство живёт отдельной жизнью, народ отдельной, а вместе мы притворяемся как будто обычная страна! Вот , пока Олимпиада идёт можно про спорт, государство вроде должно финансировать детский спорт, а деньги на поездки на соревнования собирают родители и спонсоры, как например Акрос! Вроде ситуация как в США(там государство на спорт вообще мало тратится, всё через фонды и гранты), но в Америке это официально, а у нас вроде деньги выделяются, но всё зависит от управления по спорту, как они выбьют деньги из Астаны с министерства! В итоге , даже без коррупции, Туркестан, Кызыл Орда ездят за счёт государства, наши за счёт родителей! Деньги на спорт выделяются, но даже по стадионам, пока сверху грозный окрик не последовал их строить не начали! Нет системы и нет глубокого анализа , как должна эта система работать! даже у нас по городу, недавно Жундубаев жаловался, что построили ФОК в Юбилейном микрорайоне, но бесплатно никто почти не ходит! Вопрос почему? Может потому что нет должной организации? Я вот например только из статьи узнал, что есть такая возможность, у нас в чате таксистов с удивлением узнал, что где то есть возможность бесплатно поиграть в настольный теннис любому!