Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 20.02.26 - 14:56
Скажу сразу, что, ознакомившись с проектом новой Конституции, я лично ее поддерживаю. Безусловно, это более совершенный документ, основа будущего нашей страны. Но конец «Первой Республики» - это время подведения итогов. С каким багажом мы войдем во «Вторую»?
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 21.02.26 - 06:30
Любопытно узнать,как долго мы протянем, в такой обстановке когда Сулейман рубил головы,а в поднебесной ставят к стенке. Как долго протянется эта вакханалия и на судах, когда очневидные факты лезут наружу, а прокуроры не хотят поправит фемиду, много Ли терпения у народа и совести у правителей?
Отправлено: 21.02.26 - 07:59
Цитата:
Я думаю долго! Пока Конституция отдельно, а народ отдельно! Пока законы принимают всё больше запретительные, но их всегда можно обойти, так и будем жить! Штрафы будут по половинке(договоримся всегда), и народ не будет возмущаться! Много ли народу оштрафовали за самый "передовой" в мире закон о запрете харчков на землю? Напомню таковой существует кроме нас только в Сингапуре и отдельно взятой Ярославской области РФ( у них федерация и субъектам такие законы принимать разрешено), поэтому государство живёт отдельной жизнью, народ отдельной, а вместе мы притворяемся как будто обычная страна! Вот , пока Олимпиада идёт можно про спорт, государство вроде должно финансировать детский спорт, а деньги на поездки на соревнования собирают родители и спонсоры, как например Акрос! Вроде ситуация как в США(там государство на спорт вообще мало тратится, всё через фонды и гранты), но в Америке это официально, а у нас вроде деньги выделяются, но всё зависит от управления по спорту, как они выбьют деньги из Астаны с министерства! В итоге , даже без коррупции, Туркестан, Кызыл Орда ездят за счёт государства, наши за счёт родителей! Деньги на спорт выделяются, но даже по стадионам, пока сверху грозный окрик не последовал их строить не начали! Нет системы и нет глубокого анализа , как должна эта система работать! даже у нас по городу, недавно Жундубаев жаловался, что построили ФОК в Юбилейном микрорайоне, но бесплатно никто почти не ходит! Вопрос почему? Может потому что нет должной организации? Я вот например только из статьи узнал, что есть такая возможность, у нас в чате таксистов с удивлением узнал, что где то есть возможность бесплатно поиграть в настольный теннис любому!
сайлау курманов:
как долго мы протянем,
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 21.02.26 - 17:47
Цитата:
Что то не вяжется, раз в статье автор обратился на государственном языке, спрошу на нем, - қандай ескі проблемалар?
Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар.
Что то не вяжется, раз в статье автор обратился на государственном языке, спрошу на нем, - қандай ескі проблемалар?
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 21.02.26 - 17:50
Для особо одаренных перевожу, разве дело только в одном Гиньятове?
По моему мнению это дело ни коим образом не показывает ни Жаңа Қазақстан, ни тем более Ескі Қазақстан.
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 21.02.26 - 18:19
И наверное Новый Казахстан это то, что у нас сегодня старшие братья все таки Америка и Исраэль, тогда как в Есқі Казахстане старшим братом безоговорочно была Россия.
Это что касается наших старших братьев.
Насчет выборности и всякой прочей лабуды, появились демократические понты, как в одном очень знакомом СМИ, где якобы что то или кого то избирает Большинство.
Ну и по экономике это наверно в есқі сидело много прокладок, теперь в Жана эти прокладки перераспределяются в другие сектора, это примерно как те 4 миллиарда на какие то локомотивы, которых нет и их к тому же надо переделывать, ну или же 7 миллиардов на восстановление Палестины, десятки миллиардов инвестиции в СЩА и прочие инвестиции в их редкоземельные металлы, коих еще десятки миллиардов по всему свету, где есть наши горнообогатетели так сказать
Таким я вижу Жана и Есқі Қазақстан, то есть различия
А не дело одного Гиньятова, для нас может и резонансное, но к различию Қазақстана не имеет абсолютно никакого отношения
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 21.02.26 - 18:26
Цитата:
Ну разумеется, ты же разве угомонишься... Об этом я и предупреждал редакцию.
111:
Что то не вяжется, раз в статье автор обратился на государственном языке, спрошу на нем
Что то не вяжется, раз в статье автор обратился на государственном языке, спрошу на нем
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 21.02.26 - 19:02
Цитата:
О том что автор НГ будет сам писать на казахском и ему будут отвечать на языке обращения по закону?
maxsaf:
Об этом я и предупреждал редакцию.
О том что автор НГ будет сам писать на казахском и ему будут отвечать на языке обращения по закону?
