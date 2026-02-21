НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мемуары как живой голос. Воспоминания об Ибрае Алтынсарине – о чем рассказывает случай на поминках
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53550
Мемуары как живой голос. Воспоминания об Ибрае Алтынсарине – о чем рассказывает случай на поминках
Отправлено: 21.02.26 - 17:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в исторической реальности Ибрай Алтынсарин выступал в качестве лица, строго наказавшего зачинщика инцидента, то в этом произведении он представлен как пострадавшая сторона. Данные версии создают неоднозначный образ предков Ахмета Байтурсынулы, необоснованно наделяя их чертами агрессивности и приверженности к силовым методам.
Читать новость

M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
40
Re: Мемуары как живой голос. Воспоминания об Ибрае Алтынсарине –...
Отправлено: 21.02.26 - 17:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо автору за статью. Всегда интересно почитать подобные отдельные истории о настоящих исторических Личностях.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS