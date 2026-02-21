НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53549
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 21.02.26 - 12:33
Российский многоцелевой истребитель Су-30 совершил внеплановую посадку в международном аэропорту имени Хиуаз Доспановой в Атырау.Самолет выполнял военно-тренировочный полет над акваторией Каспийского моря.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29618
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 12:33
#1
Цитата:
пилоту была оказана медицинская помощь.

Какая ещё медицинская помощь? У него что, паническая атака случилась из-за того, что заблудился?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17434
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 21.02.26 - 12:42
#2
Цитата:
maxsaf:
паническая атака случилась из-за того, что заблудился?

Литва, Латвия уже бы объявила войну России. Слава Богу или Алаху, наши пока кастрюли используют только для при готовки беша или пельменей и тд.)

[Исправлено: Vit, 21.02.2026 - 12:43]

[Исправлено: Vit, 21.02.2026 - 12:44]
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3959
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 21.02.26 - 12:54
#3
Почему его не сбили?
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3959
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 12:57
#4
Цитата:

в международном аэропорту имени Хиуаз Доспановой

В Атырау аэропорт носит имя летчицы героя ВОВ, уроженки этой области. У нас, в Костанайской области два лётчика дважды героя, а аэропорт назван в честь Байтурсынова, который вообще не имеет отношения к авиации.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29618
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 21.02.26 - 13:03
#5
Цитата:
юля елиссева:
Почему его не сбили?

Удлинитель от радара был временно подключен к переносному телевизору - олимпиаду смотрят :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29618
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 21.02.26 - 13:07
#6
Цитата:
юля елиссева:
Почему его не сбили?

А вдруг бы это Марика племяш был :lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17434
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 21.02.26 - 13:28
#7
Цитата:
maxsaf: А вдруг бы это Марика племяш был
Тот летает над/в/на Украиной. А над Россией матушке и в Казахстан на однарозовой ниве гоняет. По любому не он.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17434
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 21.02.26 - 13:34
#8
Помните аксакалы, старожылы местные?
, да откуда вы знаите..) пришлые. Из Аркалыка.
В свое время вокруг города Тогда название было Кустонай.Щас Костанай. Так вот с названием и местные лакаторы и ПВО сдали на металлом. На выезде с города и с посёлка Затобольск стояли части ПВО с лакаторами.

Так что Юля сбивать не чем.

[Исправлено: Vit, 21.02.2026 - 13:35]
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2473
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 14:05
#9
Цитата:
Российский многоцелевой истребитель Су-30

Источник:
Цитата:
Во время облета пилот, как отмечается, потерял ориентировку.

Источник:


Как это, самолёт которому "аналогов нет" потерял ориентировку? РойсяВпе... пробивает очередное дно...
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18434
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 14:24
#10
Цитата:
maxsaf:
Какая ещё медицинская помощь? У него что, паническая атака случилась из-за того, что заблудился?

Голова над морем закружилась
Обрыгрался
Вот такие спецы там
Все нормальные профи летчки давно погибли
Вот набирают уже тех у кого вестебюлярка слабая
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17434
Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 21.02.26 - 14:27
#11
Цитата:
abaika95:

Сегодня уневер выпускает только юристов и психологов.
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
948
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 16:23
#12
не паникуйте. со стороны России угрозы нет. Она с другой стороны идет.
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2300
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 16:55
#13
Цитата:
abaika95:
Голова над морем закружилась Обрыгрался Вот такие спецы там Все нормальные профи летчки давно погибли Вот набирают уже тех у кого вестебюлярка слабая


.....скорее всего замерзайки бухнул ёжиком закусил и полетел к соседям догнатся да закусить там то они голодают.....Вот тут abaika95 к тебе вопрос где наше доблестное ПВО систем?где наши доблестные джигиты лётчики?
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2300
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 16:58
#14
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как это, самолёт которому "аналогов нет" потерял ориентировку? РойсяВпе... пробивает очередное дно...

.....как как об одним местом об косяк Маск старлик им выключил теперь летают где хотят...
