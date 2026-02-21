НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ В Костанае за ложное сообщение о теракте к уголовной ответственности привлекли подростка
 
 
N
§ NG.kz
20.12.07
53549
В Костанае за ложное сообщение о теракте к уголовной ответственности привлекли подростка
Отправлено: 21.02.26 - 16:10
Сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Костанайской области установили и привлекли к уголовной ответственности несовершеннолетнего Н. по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
v
§ vofkakst
22.06.15
2144
Re: В Костанае за ложное сообщение о теракте к уголовной...
Отправлено: 21.02.26 - 16:10
#1
Вброс прям какой-то. О каком ТЦ идет речь? Была ли эвакуация? Сколько времени была оцеплена территория? Какой-то безынформационный материал. Похоже просто на констатацию "и опасна, и трудна" - бойцы молодцы, повязали кое-кого за кое-что. Теперь кое-где можно спать спокойно.
